Arctic Monkeys, Ghost, The Chemical Brothers, Lizzo, Napalm Death i inni. Co szykują festiwale w 2023 roku?

NEXT FEST Showcase & Conference: Gwiazdy i debiutanci obok siebie

Program spadkobiercy i jednocześnie następcy festiwalu Spring Break nabiera kształtów. Informacja o powołaniu do życia NEXT FEST Music Showcase & Conference wywołała falę radości. Ponad setka koncertów, a do tego wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania i wydarzenia towarzyszące. Pierwsze nazwiska artystów tegorocznej edycji pokazują, że NEXT FEST Music Showcase & Conference nie zamyka się na określone osoby i formaty.

Pierwszymi gwiazdami imprezy będą Mrozu, Margaret, Jamal i Bartek Królik, a oprócz nich wystąpią także m.in. SWIERNALIS, Izzy and the Black Trees, Stach Bukowski, mona polaski, Rozen, Ania Szlagowska, Asia Nawojska, Tańka Szafraniec, Helaine Vis, Helucze i Jelsa.

Impreza odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2023 roku.

Mystic Festival 2023 odbędzie się w dniach 7-10 czerwca 2023 roku na terenie Stoczni Gdańskiej. Dla fanów ciężkich brzmień, jest to impreza nie do pominięcia. Zresztą, nie ma co się rozpisywać - wystarczy, że zerkniecie na line-up.



Headlinerami imprezy będą szwedzki Ghost , francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Electric Wizard , Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah,Exodus, Alcest, Lucifer, Testament, Watain, Primitive Man, Lord Of The Lost, The Hellacopters, Greg Puciato, Undeath i Bury Tomorrow, Godflesh, Grave, Antimatter, Dismember , Wolfheart , Defleshed i Mord'A'Stigmata i... czuję, że to jeszcze nie wszystko, czego możemy się na tej imprezie spodziewać!

Open’er Festival 2023: Machine Gun Kelly, Kendrick Lamar i Arctic Monkeys

Open’er Festival 2023 odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca, niezmiennie na lotnisku Gdynia-Kosakowo.

Klasycznie, impreza zgromadzi prawdziwe gwiazdy rocka, rapu i popu. Chociaż nie poznaliśmy jeszcze wszystkich ogłoszeń, już teraz można zacierać ręce. W Gdyni usłyszymy w tym roku powracająca z nowym albumem, pt. "The Car" Arctic Monkeys, autora jednej z najlepszych płyt zeszłego roku, czyli Kendricka Lamara, Lizzo czy Machine Gun Kelly. Na scenie Open'era usłyszymy także legendarną rockową formację Queens of the Stone Age.

Brzmi dobrze? A to przecież nie wszystko!

Jarocin Festiwal 2023: Legendarny polski festiwal wraca

Stali bywalcy Jarocin Festiwalu mogą już zacierać ręce i planować urlopy. Impreza co roku ściągająca tysiące fanów i fanek polskiego rocka, alternatywy i punk rocka odbędzie się w dniach 13-16 lipca.

Renata Przemyk , Nosowska, Closterkeller, Proletaryat, The Bullseyes, WaluśKraksaKryzys i Anieli to pierwsi artyści, którzy zostali zaprezentowali przez organizatorów.

Całość tradycyjnie już poprzedzi konkurs dla debiutantów - Jarocińskie Rytmy Młodych (13 lipca). Zapowiada się wyśmienicie, fani polskiej muzyki gitarowej powinni zapisać sobie te daty w kalendarzu i czym prędzej kupować karnety!

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto wystąpi podczas Najpiękniejszego Festiwalu Świata?

Kolejna odsłona Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się 3-5 sierpnia 2023 roku, ponownie w Czaplinku.

Możemy spodziewać dość ostrej edycji imprezy. Wśród gwiazd imprezy usłyszymy Biohazard , Spin Doctors i Napalm Death .

Wiadomo też, że na scenie zaprezentuje się francuski producent Carpenter Brut. W koncertowym wydaniu na scenie wspomagają go gitarzysta Adrien Grousset i perkusista Florent Marcadet z metalowej grupy Hacride .

Pamiętajmy jednak, że to dopiero kilka nazw i nazwisk - na pewno możemy spodziewać się jeszcze kilku solidnych zapowiedzi!

OFF Festival 2023: Hardcore, psychodelia, noise i k-pop

OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. W tym roku możemy liczyć na przedstawicieli hardcore, psychodelii, noise i k-popu. A przynajmniej na razie tylko tyle wiemy.

Panda Bear & Sonic Boom, TV Girl, OFF!, Melody's Echo Chamber, The Staples Jr. Singers, Tropical Fuck Storm czy Haru Nemuri - to pierwsze zapowiedziane przez organizatorów zespoły i artyści. Czegoś nie znacie? Nic złego, na tym polega ponoć magia tego festiwalu!

W zeszłym roku gwiazdą imprezy był Iggy Pop, czy teraz też dostaniemy ogłoszenie godne ojca chrzestnego punku?

FEST Festival 2023: Park Śląski zaprasza

9-13 sierpnia 2023 r. w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się czwarta edycja Fest Festival, który wyrasta nie tylko na coraz mocniejszy punkt na festiwalowej mapie Polski.



Organizatorzy zapowiedzieli już występy takich gwiazd, jak The Chemical Brothers ( posłuchaj! ), Yungblud czy Two Feet.

W Parku Śląskim zaprezentują się także jeden z najpopularniejszych polskich raperów i producentów Gibbs (Mateusz Przybylski), raper OKI (Oskar Kamiński), Piotr "Rubens" Rubik (muzyk zespołu Darii Zawiałow i współtwórca przebojów Mroza zadebiutował na własny rachunek płytą "Piosenki, których nikt nie chciał"), holenderski producent muzyki elektronicznej Oliver Heldens i brytyjski duet The Stickmen Project. Zapowiada się wyśmienicie!



Fest Festival 2022: Dzień drugi