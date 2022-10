Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się "in-door" (pod dachem). W tym roku wszyscy fani tego gatunku spotkają się 8 października w Spodku w Katowicach.

4 października w specjalnym tramwaju pomalowanym w barwy Rawy Blues odbyła się konferencja z udziałem Irka Dudka, pomysłodawcy i dyrektora festiwalu.

"Cieszę się, że po pandemicznej przerwie wracamy do Spodka, by świętować czterdziestą Rawę. Zaprosiłem czterech zagranicznych artystów, wśród nich jest laureatka Grammy - Macy Gray. Niektórzy byli i są zaskoczeni obecnością tej artystki na festiwalu, ale ja słyszę w jej śpiewaniu ten blue note. Cieszę się na przyjazd Chrisa Caina - to gitarzysta, na którym wzorował się Joe Bonamassa. Po pięciu latach powraca do Katowic Kris Barras - człowiek, który na Rawie Blues zaczynał swoją karierę. Teraz gra wyprzedane trasy w Anglii i współpracuje z muzykiem ZZ Top. No i Mike Zito - ważna postać współczesnego bluesa. Liczę, że pięknie rozkołysze Spodek" - opowiadał Irek Dudek.

Dyrektor festiwalu zaprezentuje się w tym roku w jednym ze swoich ulubionych wcieleń.

"Zagram z big bandem, przypomnimy materiał z płyty 'No.1'. Na scenie będą goście - Apostolis Anthimos, Maciej Radziejewski z którym grałem kiedyś w Apokalipsie, skąd poszedł do zespołu Czesława Niemena, Heniu Gembalski na skrzypcach oraz Krzysztof Popek - znakomity flecista" - zdradza Irek Dudek.

Przed i podczas konferencji prasowej nie zabrakło również muzyki na żywo. O bluesową oprawę wydarzenia zadbali Irek Dudek oraz ceniony śląski bluesman Marek "McCarron" Motyka.

Rawa Blues 2022 - kto wystąpi?

40. Rawa Blues Festival odbędzie się 8 października. Mała Scena rusza od godz. 11.00, koncerty na Dużej Scenie Spodka rozpoczną się od 15.00. Bilety dostępne są w sieci Ticketmaster.

Duża Scena:

Macy Gray, Chris Cain, Mike Zito, Irek Dudek Big Band, Kris Barras Band, Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa (koncert z okazji jubileuszu 40-lecia działalności), Magdalena Magic Piskorczyk, Free Blues Band, Lublin Street Band, Familok, Tony Bigmouth Pearson, laureat Małej Sceny.



Mała Scena:

Adam Zalewski Trio, Arek Zawiliński, BR Band, Black Pin Blues, Cacana Mania, Coffee Experiment, Diapositive, Kłusem z Bluesem, Piotr Krakowski.