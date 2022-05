Koncert "Radiowy Przebój Roku" podczas Polsat SuperHit Festiwal

W drugim dniu festiwalu - w sobotę 21 maja - widzowie zobaczyli koncert "Radiowy Przebój Roku", a w nim wykonawców najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Na scenie pojawili się m.in.: Dawid Kwiatkowski, Gromee, Beata i Bajm, Grzegorz Hyży, Daria, Three of Us, Michał Szczygieł i Bryska. Poznaliśmy także zwycięzcę plebiscytu "Najlepsi z Najlepszych"!