Polsat SuperHit Festiwal 2022: Co działo się na próbach przed pierwszym dniem?

Już dziś rozpocznie się największe muzyczne wydarzenie nad Bałtykiem. Do Sopotu przyjechali już fani, a w Operze Leśnej już od południa rozbrzmiewają hity artystów, których płyty i single pokryły się co najmniej platyną. Wszyscy są ciekawi, co przygotowali artyści. Zobacz zdjęcia z prób Cleo i Kwiatu Jabłoni!