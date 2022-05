Utwór "(I Just) Died In Your Arms" to hit brytyjskiej formacji Cutting Crew, którego autorem jest Nick Van Eede. W latach 80. ta piosenka królowała na listach przebojów w wielu krajach m.in. w USA, Kanadzie, Finlandii, Wielkiej Brytanii, RPA, Szwecji czy Szwajcarii.

Za zgodą samego twórcy polska formacja Komodo przygotowała nową, taneczną odsłonę przeboju idealnie wpisującą się w letni, wakacyjny klimat. W utworze gościnnie zaśpiewał amerykański wokalista Michael Shynes. Wypuszczony w połowie 2018 r. numer stał się największym przebojem Komodo, zdobywając ponad 170 mln odsłon.



Reklama

Clip Komodo (I Just) Died In Your Arms

Sprawdź tekst utworu "(I Just) Died In Yours Arms" w serwisie Teksciory.pl

Nowa wersja przez 63 tygodnie utrzymywała się na liście najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych.

"Utwór 'I Just Died In Your Arms' jest kolejnym klasykiem, do którego podchodzimy z sentymentem i uznaniem, gdyż jest to jedno z naszych ulubionych nagrań. Już sam fakt, że Nickowi spodobała się nasza wersja jest dla nas ogromnym sukcesem. Mamy nadzieję, że spodoba się ona także słuchaczom" - mówili przed premierą członkowie Komodo.

Do utworu powstał teledysk, w którym podziwiać można niesamowite umiejętności i niezwykłe akrobacje Katarzyny Bieleckiej - mistrzyni Europy w pole dance.

Instagram Post

"Mega się cieszę, że udało nam się pokazać pole dance od tej pozytywnej strony i ilość wiadomości od Was, w których piszecie, że wcześniej nie wiedzieliście, że to trudny sport lub patrzyliście na to inaczej, a teraz zmieniliście zdanie lub sami zaczęliście trenować, utwierdza mnie w przekonaniu, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty! Dziękuję za każde miłe słowo i wsparcie i obiecuję dawać od siebie jeszcze więcej!" - cieszyła się Kasia Bielecka, gdy klip z jej udziałem przekroczył magiczną barierę 100 mln odtworzeń.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Komodo na Polsat SuperHit Festiwal 2022

W Operze Leśnej w Sopocie grupa Komodo pojawi się pierwszego dnia imprezy (20 maja). Podczas platynowego koncertu wystąpią również m.in. Paweł Domagała, Cleo, Kortez, Piotr Cugowski, Kwiat Jabłoni i Kaśka Sochacka.

Na scenie Komodo zaprezentuje się ze wspomnianym Michaelem Shynesem, który wspierał zespół także w przeróbkach "Is This Love" z repertuaru Whitesnake (25 mln odsłon) i "Heaven" Bryana Adamsa (2,8 mln).

Clip Komodo Is This Love - feat. Michael Shynes