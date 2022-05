Drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal widzowie zobaczą "Radiowy Przebój Roku", czyli występy wykonawców najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Statuetkę Interii otrzymał także zespół Three of Us, który zwyciężył w plebiscycie "Najlepsi z Najlepszych" ( posłuchaj! )!

Przemysław Białkowski reprezentujący Interię, przekazał zespołowi nagrodę. Grupa otrzymała 44% głosów w plebiscycie.

"Przebiliście szklany sufit" - mówił, nawiązując od przeboju zespołu.

Kim są Three of Us?

Zespół Three of Us tworzą Tomasz Sajewicz, Roman Sajewicz oraz Ewa Kapała. Wokaliści poznali się w pierwszej edycji show "Bitwa na Głosy", gdzie śpiewali w drużynie Haliny Mlynkowej. Wcześniej Tomasz, Roman i Ewa zdobywali doświadczenie występując podczas różnych konkursów i przeglądów piosenki, a także wykonując covery.

Pierwsza piosenka wydana pod szyldem Three of Us to "Szklany Sufit" - z miejsca stała się hitem w krajowych rozgłośniach radiowych. Utwór napisał dla zespołu Marcin Kindla. "Szklany sufit" to muzyczny manifest o przełamywaniu niewidzialnych barier. Energiczny i motywujący wydźwięk tekstu utworu ma być inspiracją do odwagi i ciągłego dążenia do realizacji swoich marzeń. To właśnie tę piosenkę zaprezentują na sopockiej scenie.

Clip Three Of Us Szklany sufit

Na chwilę przed rozpoczęciem imprezy zespół opowiedział nam o początkach zespołu, nadchodzącej płycie oraz o tym, które marzenia już zrealizowali, a do których wciąż dążą. Całą rozmowę możecie zobaczyć poniżej: