Jak głosi legenda, zespół LemON powstał zaraz po telefonie informującym o zakwalifikowaniu się do programu "Must Be The Music", który od organizatorów polsatowskiego talent show otrzymał Igor Herbut - wychowany w łemkowskiej rodzinie student wokalistyki jazzowej. Wcześniej młody muzyk wraz ze swoim kuzynem Adamem Horoszczakiem wystąpili na castingu we Wrocławiu, gdzie - mając ze sobą tylko gitarę klasyczną - zachwycili komisję konkursu.

Sam zainteresowany o kulisach powstania zespołu opowiada następująco: "Kiedy dostaliśmy wiadomość, że zakwalifikowano nas do castingu głównego, byliśmy niezwykle zaskoczeni i szczęśliwi, ale też przytłoczeni czekającym nas zadaniem. I wtedy pomyśleliśmy o tym, żeby rozbudować skład. Zadzwoniłem do najlepszego skrzypka jakiego znam, Ukraińca Andrzeja Olejnika, później do perkusisty Piotr Budniaka, który potrafi grać na perkusji tak, jakby śpiewał i w końcu do basisty Piotr Kołacza, którego znałem z innego projektu. I tak powstał LemON. Na castingu w Warszawie wszyscy razem spotkaliśmy się po raz pierwszy".

W Warszawie zespół zagrał napisany przez Igora utwór "Litaj Ptaszko". Ta emocjonalna, zaśpiewana po łemkowsku ballada zachwyciła jurorów i zagwarantowała mu udział w półfinałach.

Dalej wszystko potoczyło się bardzo szybko. Kolejny autorski utwór "Dewiat", zaprezentowany w półfinałowym odcinku, spodobał się nie tylko kapitule konkursu, ale także publiczności. LemON awansował do finału i ostatecznie wygrał całą trzecią edycję "Must Be The Music. Tylko muzyka".

W glorii zwycięstwa grupa rozpoczęła koncertowanie - w czerwcu 2012 roku zagrała na festiwalu Sopot Top Trendy, a w sierpniu, ze swoją interpretacją piosenki "All You Need Is Love" z repertuaru The Beatles wystąpiła w Operze Leśnej na Sopot Festival 2012.

Muzycy od razu rozpoczęli też pracę nad debiutancką płytą. Pierwszy singel - "Będę z Tobą" - został zaprezentowany jesienią 2012 roku. Piosenka została nagrana w dwóch różnych aranżacjach: radiowej i telewizyjnej z udziałem duetu MashMish - finalistów drugiej edycji "Must Be The Music". Niedługo potem ukazał się debiutancki album. Płyta, na której znalazł się przebój "Napraw", pokryła się platyną.

Kolejny album - "Scarlett" - grupa wydała dwa lata później. Druga pozycja w dyskografii również osiągnęła status platynowej. Przez następne lata muzycy zarejestrowali jeszcze dwie płyty - "Etiuda zimowa" (2015) i "Tu" (2017).

Igor Herbut urodził się 17 grudnia 1990 roku. Jest pochodzenia łemkowskiego. Studiował na kierunku jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Teraz LemON zapowiedział kolejny, piąty już, album. Płytę promuje singel "Ptaki". "'Ptaki' latają już wszędzie. W dokładnie 10 rocznicę naszego zwycięstwa w programie 'Must be the Music', początku wielkiej muzycznej przygody, wyruszamy w kolejną - ku naszej piątej płycie. Dziękujemy, że nadal jesteście, ba, że jest nas coraz więcej. To piękne" - pisali przy okazji premiery.

Obecnie trwa trasa z okazji okrągłego jubileuszu istnienia grupy. Dziesiąty koncert tournee odbył się w Zielonej Górze. "Trasa dziesięciolecia na dziesiątym koncercie w Zielonej Górze się nie zakończyła... wkrótce 'dobre wiadomości' od nas dla osób, którym mało jubileuszowych koncertów naszej grupy... Dziękujemy Wam, za to, że jesteście" - zapowiedzieli.

LemON 10-lecie obecności na scenie będzie świętował również podczas tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal!

Polsat SuperHit Festiwal 2022 - kto pojawi się na scenie?

Festiwal, który co roku przyciąga nad Bałtyk rzesze fanów, potrwa trzy dni. Przed nami: dwa muzyczne wieczory, trzy artystyczne jubileusze, ponad osiem godzin doskonałego grania i niedziela przepełniona najlepszym humorem.



Podobnie jak w poprzednich latach, Polsat zaprosi fanów muzyki i kabaretów na Polsat SuperHit Festiwal, który odbędzie się w Operze Leśnej. W weekend 20-22 maja w Sopocie pojawią się największe gwiazdy polskiej piosenki. Wśród gwiazd między innymi: T.Love, LemON, Doda, Ralph Kaminski, Beata i BAJM, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Kortez, Sylwia Grzeszczak i Kwiat Jabłoni!