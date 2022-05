W piątkowym "Koncercie Platynowym" zobaczyliśmy artystów, których płyty i single pokryły się platyną lub diamentami czyli: Cleo, Kwiat Jabłoni, formację Komodo, Korteza, Piotra Cugowskiego i Kaśkę Sochacką.

Ten wieczór upłynął także pod znakiem solidarności z Ukrainą. Zespół Enej wraz z ukraińską grupą Kozak System wykonał utwór "Brat za Brata". Członkowie Kozak System walczą na froncie, dlatego wokalista nagrał swoje partie w okopach i w trakcie występu był wyświetlany na telebimie. Usłyszeliśmy także Kamila Bednarka w duecie z Daną Vynnytską w przepięknej balladzie "Nad zieloną miedzą" oraz Macieja Maleńczuka we wciąż aktualnym utworze "Sługi za szlugi".



Jubileusz "30 lat albumu King" świętował T.LOVE. "Choć czasy ciężkie, chcemy dać Wam pigułę energii" - mówił Muniek Staszczyk, a koncert zadedykował zmarłemu niedawno ukochanemu tacie. Cały występ grupy to przegląd ich największych przebojów m.in.: "King", "I love you", "IV Liceum", czy "Nie nie nie". Za swoje dokonania muzyczne zespół otrzymał od Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego nagrodę specjalną, a od Telewizji Polsat statuetkę "Serce do muzyki", którą wręczali Prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski i Dyrektor Programowa Polsatu Nina Terentiew. A publiczność nagrodziła zespół ogromnymi brawami i głośnym "Sto lat".



"Sto lat" usłyszał również Igor Herbut z grupą LemON. Minęło już 10 lat odkąd zwyciężyli w programie "Must be the Music" - nikt nie miał wątpliwości, że ich muzyka poruszy serca. Za tę niezwykłą wrażliwość Igor Herbut został nagrodzony kryształowym "Sercem do muzyki". Przygotował też dla wszystkich niespodziankę - premierowo wykonał utwór "Ptaki" zapowiadający nadchodzący album.

Ten wieczór spędziło z Polsatem ponad 5 milionów widzów! Pierwszego dnia koncerty uzyskały w rynku 11,5% w grupie 4+ i 12,1% w grupie 16-59.

W sobotnim koncercie "Radiowy Przebój Roku" usłyszeliśmy najpopularniejsze piosenki radiowe m.in.: Viki Gabor i Kayah, Sylwię Grzeszczak, Darię, Grzegorza Hyżego i bryskę. Nie zabrakło wspomnień. Minęło 40 lat od premiery hitu "Józek, nie daruję ci tej nocy", który z tej okazji wykonali Beata i Bajm. Dawid Kwiatkowski, zdobywca dwóch podwójnie platynowych singli i najchętniej grany polski artysta w rozgłośniach, otrzymał statuetkę "Serce do Muzyki" za największy sukces minionego roku. Z kolei specjalną nagrodę od Interii za wygraną w internetowym plebiscycie "Najlepsi z Najlepszych" odebrał zespół Three Of Us. Specjalny mini recital zaprezentował ekscentryczny artysta Ralph Kaminski, który zaśpiewał również premierową piosenkę pt.: "Bal u Rafała".



Tego wieczoru królowała Doda! "Doda czy Dorota? Rabczewska jakiej nie znacie" to ukoronowanie 20 lat pracy artystycznej Doroty Rabczewskiej. "Nikt nie odniesie sukcesu, jeśli nie uwierzy w siebie sam" - wspominała swoją zawodową drogę. Doda jest tego znakomitym przykładem. Dodatkowo potrafi pięknie zaskakiwać. Na początku koncertu zaśpiewały 4 Dody symbolizujące przełomowe momenty kariery. Zobaczyliśmy Dodę z 1995 roku, potem 2000, 2004 i wreszcie tą obecną - dojrzałą, ale wciąż łamiącą wszelkie stereotypy, która dla prawdziwej miłości oddałaby wszystko. W trakcie jubileuszu zaśpiewała swoje największe hity w zaskakujących duetach: "Znak pokoju" z Justyną Steczkowską, "2 bajki" ze swoją idolką Beatą Kozidrak, "Nie daj się" z Michałem Wiśniewskim oraz "Mam tylko Ciebie" z Dawidem Kwiatkowskim. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymała z rąk Stanisława Janowskiego, Prezesa Telewizji Polsat kryształowe "Serce do Muzyki".



"Wielki szacunek i ogromne gratulacje za wszystko co osiągnęłaś przez te 20 lat. Mamy dla Ciebie kryształowe serce z bardzo prostym przekazem. Królowa jest tylko jedna - mówił Prezes Stanisław Janowski wręczając nagrodę. Z kolei Maciej Dowbor przekazał artystce Złotą Płytę za sprzedaż singla "Fake Love".



W sobotę z Polsatem bawiło się ponad 6 milionów widzów, co dało 17,3 % udziału w rynku w grupie rozliczeniowej 16-59 i 15,7% w 4+.

Trzydniową imprezę zakończył Sopocki Hit Kabaretowy, w którym wystąpili najzabawniejsi artyści w Polsce, a Opera Leśna po brzegi wypełniła się gromkim śmiechem! W tym ekskluzywnym gronie znaleźli się m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Nowaki, Ani Mru Mru, Jerzy Kryszak, 4 Fala, K2 i Paranienormalni.



6,5 miliona widzów w niedzielny wieczór wybrało Polsat! Udziały stacji w trakcie show kabaretowego wyniosły aż 21,1% w grupie 16-59 i 20,3% w grupie 4+.

Patronem medialnym festiwalu był TikTok i była to pierwsza tego typu współpraca w Polsce między platformą społecznościową a nadawcą telewizyjnym. Na kanale Polsatu na Tik Toku użytkownicy mogli zobaczyć w pierwszy dzień festiwalu wyjątkowy koncert w stylu pop-up Cleo. Fani i zaskoczeni przechodnie byli zachwyceni, a liczba zdjęć i filmików z tego mini występu wypełniła wszystkie platformy społecznościowe. W sobotę zaś z mini koncertem dostępnym tylko na platformie TikTok wystąpił Dawid Kwiatkowski.

Przez cały okres trwania festiwalu multimedialną relację w mediach społecznościowych Polsatu prowadzili specjalni reporterzy, których na co dzień obserwują miliony użytkowników, a byli to Klaudia Halejcio i Damian Tkaczuk. Liczba wyświetleń festiwalowego kontentu wyniosła prawie 8,5 miliona wyświetleń!