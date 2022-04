Podobnie jak w poprzednich latach, Polsat zaprosi fanów muzyki i kabaretów na Polsat SuperHit Festiwal, który odbędzie się w Operze Leśnej. W weekend 20-22 maja w Sopocie pojawią się największe gwiazdy polskiej piosenki.

"Wierzymy, że dzięki temu Polsat SuperHit Festiwal będzie w najlepszy sposób odzwierciedlał, to, co dzieje się na rynku muzycznym w Polsce, a widzowie zobaczą swoich ukochanych artystów, którzy zagrają swoje SuperHity 'na żywo' na deskach Opery Leśnej w Sopocie" - zapowiadają organizatorzy.

Wcześniej ujawniliśmy, że w Sopocie wystąpią Dawid Kwiatkowski, Ralph Kaminski oraz grupa T.Love, która świętować będzie 30-lecie swojej przebojowej płyty "King".

Na scenie pojawią się także m.in. Beata Kozidrak i Bajm, grupa LemON (w tym roku mija 10 lat od wygranej w trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie) oraz Doda, która z kolei obchodzić będzie jubileusz 20-lecia pracy artystycznej.

Polsat SuperHit Festiwal 2022: Znamy prowadzących

Pierwsze dwa dni festiwalu to występy muzyczne. Na zakończenie odbędzie się kabareton, podczas którego zaprezentują się m.in. Robert Górski, Adrianna Borek i Robert Korólczyk.

Wśród prowadzących imprezę znajdą się znani prezenterzy i gwiazdy Polsatu, m.in. Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Karolina Gilon, Marcelina Zawadzka i Maciej Dowbor.

Więcej szczegółów imprezy, a także artystów, którzy uświetnią festiwal swoją obecnością poznamy już wkrótce!