Polsat SuperHit Festiwal 2022 to dwa muzyczne wieczory, trzy artystyczne jubileusze i ponad osiem godzin niezwykłego grania. Co roku podczas imprezy największe gwiazdy świętują swoje osiągnięcia.



Drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal widzowie zobaczyli m.in. koncert "Radiowy Przebój Roku", czyli wykonawców najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych.

Koncert "Radiowy Przebój Roku" podczas Polsat SuperHit Festiwal

Na scenie zaprezentowała się m.in. Daria, która zaśpiewała piosenki "Paranoia" i "Love Blind".

Po swoim występie udzieliła krótkiego wywiadu Interii, w którym nie kryła towarzyszących jej emocji.

- Przez długi czas wysyłałam zapałki do nieba, które próbowałam rozpalić i w końcu się zapaliły, rozpaliły takie ognisko. Wspaniała noc - cieszyła się wokalistka, która w naszym plebiscycie "Najlepsi z najlepszych" zajęła trzecie miejsce (po Three Of Us i Dawidzie Kwiatkowskim).



Polsat SuperHit Festiwal 2022: Kim jest Daria?

Daria (znana też jako Daria Marx) urodziła się 25 października 1995 roku w Mikołowie. Przygodę z muzyką zaczęła jako zaledwie siedmiolatka.

Fani programu "The Voice of Poland" mogą pamiętać ją z 10. edycji, którą wyemitowano w 2019 roku. Daria Marcinkowska, bo tak naprawdę się nazywa, w przesłuchaniach w ciemno wykonała przebój Sama Smitha "Lay Me Down" ( posłuchaj! ). Wówczas wszyscy jurorzy się odwrócili, co zagwarantowało jej udział w dalszej części show. Daria zasiliła drużynę Margaret ( posłuchaj! ), ostatecznie opuściła ją na etapie bitew.

Krótko po udziale w programie, piosenkarka podpisała kontrakt z niemiecką wytwórnią Pelican Songs. W kwietniu 2020 roku wydała debiutancki singel "Leave a Sign", nagrany z udziałem Carsky'iego. Wykonująca pop wokalistka nie musiała długo czekać na przełom - niecały rok później, w marcu 2021 roku, wydała przebojowy numer "Love Blind", który podbił stacje radiowe w Polsce. Piosenka odniosła też sukces na listach przebojów m.in. w Brazylii, Belgii czy Norwegii.



Nieco ponad pół roku później nadszedł dla Darii kolejny dobry moment - w październiku 2021 roku ukazała się piosenka "Paranoia", która została zgłoszona do konkursu Eurowizji. Okazało się, że utwór przebił wyniki jej wcześniejszego singla i stał się jeszcze większym radiowym i streamingowym hitem.