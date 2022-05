Jak głosi legenda, zespół LemON powstał zaraz po telefonie informującym o zakwalifikowaniu się do programu "Must Be The Music", który od organizatorów polsatowskiego talent show otrzymał Igor Herbut - wychowany w łemkowskiej rodzinie student wokalistyki jazzowej. Ostatecznie LemON awansował do finału i wygrał całą trzecią edycję programu.

Na początku jubileuszowego koncertu zespołu LemON zobaczyliśmy krótkie podsumowanie dekady ich działalności - od ich startu we wspomnianym programie "Must Be The Music", aż do teraz, czyli do momentu, gdy cieszą się ogromną popularnością.

Igor Herbut w zapowiedzi przyznał, że nigdy nie wierzył, że będzie mógł nagrywać teledyski m.in. w Tokio i Wenecji.



Koncert zespołu LemON przed publicznością w Sopocie rozpoczął utwór "Napraw" ( sprawdź! ), drugi singel z debiutanckiej płyty zespołu, która ukazała się w 2012 roku.

"Dobry wieczór, gramy dziwną muzykę, dzięki wam" - stwierdził Igor Herbut po wykonaniu pierwszej piosenki.

W kolejnych minutach widzowie usłyszeli jeszcze dwa utwory - "Wkręceni - nie ufaj mi" (to solowy utwór Herbuta do filmu "Wkręceni" - posłuchaj! ) oraz singel promujący ich drugi album, przebój "Scarlett" ( posłuchaj! ).



Zespół LemON nagrodzony

"Jesteśmy dla was, a przede wszystkim jesteśmy dzięki wam" - mówił ze sceny wokalista.

Po trzech piosenkach, na scenie pojawiła się Paulina Sykut-Jeżyna, która wręczyła zespołowi Kryształowe Serce. "To serce jest dla was, bo śpiewasz całym sercem" - mówiła prowadząca.



Publiczność pożegnała Herbuta z zespołem gromkim "Sto lat", a LemON na sam koniec wykonali nowy singel "Ptaki" ( posłuchaj! ).

"Mieliśmy wydać 'Ptaki' na jesieni, ale postanowiliśmy, że nie ma na co czekać. Jedna z osób, która usłyszała ten utwór w czasie naszej jubileuszowej trasy napisała do nas, że wszyscy potrzebują tej melodii i tego tekstu, ale jeszcze o tym nie wiedzą. No to dobrze, niech będzie! Przecież my dla fanów wszystko!" - wyjaśniali przy okazji premiery piosenki.

"Ptaki" promują piątą płytę zespołu, którą wyprodukuje Bogdan Kondracki.