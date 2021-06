26 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie jako gość specjalny Polsat SuperHit Festiwalu wystąpi włoska grupa Maneskin. Grający alternatywnego rocka kwartet to tegoroczny zwycięzca Eurowizji z piosenką "Zitti e buoni".

Maneskin będzie gwiazdą Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie /Vyacheslav Prokofyev/TASS /Getty Images

"Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko o naszym Festiwalu.... Wtedy wjeżdżają ONI !!! Nasi goście specjalni, zwycięzcy tegorocznego konkursu Eurowizji - włoski zespół Måneskin" - czytamy w ogłoszeniu.

Z powodu pandemii koronawirusa Polsat SuperHit Festiwal przeniesiono z pierwotnego terminu 4-6 czerwca na 25-26 czerwca. Będzie to pierwszy sopocki telewizyjny festiwal po lockdownie.

25 czerwca, drugiego dnia imprezy, odbędzie się specjalny występ grupy Enej (10 lat od wygranej w "Must Be The Music") oraz koncert "Najlepsi z najlepszych". Na deskach Opery Leśnej pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

To właśnie wtedy gościem specjalnym będzie grupa Maneskin, która w maju wygrała 65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywający się w Rotterdamie.



Maneskin tworzą wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio.

Zespół powstał w 2016 r. założony przez czwórkę szkolnych przyjaciół. Nazwę oznaczającą "światło księżyca" w języku duńskim zaproponowała Victoria, która w połowie jest Dunką.

Pierwsze kroki stawiali grając na ulicach, w tym w ścisłym centrum historycznego Rzymu, choćby na Via Del Corso, jednej z najsłynniejszych ulic stolicy Włoch.

Już rok później zespół pojawił się w 11. edycji telewizyjnego programu "X Factor", w którym zajął drugie miejsce. Debiutancka EP-ka "Chosen" przyniosła m.in. tytułowy singel plus zestaw coverów, wykonywanych w telewizji. Materiał w ojczyźnie pokrył się platyną.

W 2018 roku zespół wydał swój pierwszy album studyjny "Il ballo della vita". We Włoszech kwartet szybko uzyskał status lokalnej gwiazdy, podbijając listy przebojów (potrójna platyna). Do promocji materiału grupa nakręciła też dokumentalny film "This is Maneskin" (2018).

W marcu tego roku Maneskin wygrał festiwal w San Remo z piosenką "Zitti e buoni" ( sprawdź! ) i w nagrodę został wybrany przedstawicielem Włoch na Eurowizję 2021. Zespół w marcu wypuścił też nowy album "Teatro d'ira: Vol. 1".

Kwartet nie musiał przebijać się przez eurowizyjne półfinały - Włochy są jednym z krajów tzw. Wielkiej Piątki (najwięcej płacący na EBU - Europejską Unię Nadawców organizującą Eurowizję) i mają zagwarantowany występ w finale.



Formacja była faworytem bukmacherów i zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła w finale, zbierając aż 524 punkty. Końcowy triumf zawdzięczają przede wszystkim widzom z całej Europy, którzy przyznali im 318 pkt.

Po ogłoszeniu wyników, muzycy zalali się łzami ze wzruszenia i emocji.