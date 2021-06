Polsat SuperHit Festiwal 2021. Maneskin znowu wzbudził kontrowersje

26 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie jako gość specjalny Polsat SuperHit Festiwalu wystąpiła włoska grupa Maneskin. Ich występ zachwycił fanów.

Trzecia część koncertu "Najlepsi z Najlepszych" podczas Polsat Superhit Festiwal to przede wszystkim występ gościa specjalnego wieczoru.

Maneskin na scenie zagrali swój eurowizyjny przebój "Zitti e buoni" oraz utwory "Lividi sui gomiti" i "I Wanna Be Your Slave".

Po wykonaniu "I Wanna Be Your Slave" wokalista, Damiano David pocałował przyjaciela z zespołu i zwrócił się do fanów z ważnym apelem.

"Wierzymy, że doczekamy czasów, że każdy będzie mógł to zrobić bez żadnych obaw. Wszyscy powinniśmy być całkowicie wolni i być tymi, kim - ku*wa - chcemy być! Dziękujemy, Polsko. Miłość nigdy nie jest czymś złym!" - powiedział.



Przekaz zdobył uznanie wśród fanów. "Powinniśmy być dumni z tego, kim jesteśmy", "Miłość zawsze wygrywa", "Dziękujemy! Nawet nie wiecie, ile to znaczy dla naszego kraju" - komentowali.



Maneskin tworzą wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio.

Zespół powstał w 2016 r. założony przez czwórkę szkolnych przyjaciół. Nazwę oznaczającą "światło księżyca" w języku duńskim zaproponowała Victoria, która w połowie jest Dunką.

Pierwsze kroki stawiali grając na ulicach, w tym w ścisłym centrum historycznego Rzymu, choćby na Via Del Corso, jednej z najsłynniejszych ulic stolicy Włoch. Już rok później zespół pojawił się w 11. edycji telewizyjnego programu "X Factor", w którym zajął drugie miejsce. Debiutancka EP-ka "Chosen" przyniosła m.in. tytułowy singel plus zestaw coverów, wykonywanych w telewizji. Materiał w ojczyźnie pokrył się platyną.

W 2018 roku zespół wydał swój pierwszy album studyjny "Il ballo della vita". We Włoszech kwartet szybko uzyskał status lokalnej gwiazdy, podbijając listy przebojów (potrójna platyna). Do promocji materiału grupa nakręciła też dokumentalny film "This is Maneskin" (2018).

W marcu tego roku Maneskin wygrał festiwal w San Remo z piosenką "Zitti e buoni" i w nagrodę został wybrany przedstawicielem Włoch na Eurowizję 2021. Zespół w marcu wypuścił też nowy album "Teatro d'ira: Vol. 1".



Kwartet nie musiał przebijać się przez eurowizyjne półfinały - Włochy są jednym z krajów tzw. Wielkiej Piątki (najwięcej płacący na EBU - Europejską Unię Nadawców organizującą Eurowizję) i mają zagwarantowany występ w finale.



Formacja była faworytem bukmacherów i zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła w finale, zbierając aż 524 punkty. Końcowy triumf zawdzięczają przede wszystkim widzom z całej Europy, którzy przyznali im 318 pkt.