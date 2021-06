Polsat Superhit Festiwal 2021: Enej kolejną gwiazdą imprezy!

Do grupy wykonawców, którzy pojawią się na scenie Polsat SuperHit Festiwal, dołączył zespół Enej! Kiedy wystąpią w Operze Leśnej w Sopocie?

Enej będzie jedną z gwiazd Polsat Superhit Festiwal /materiały prasowe

26 czerwca podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2021 wystąpi zespół Enej.

W tym roku minęło już 10 lat od wygranej muzyków w "Must Be The Music"! Dla działającej od 2002 r. grupy, udział w pierwszej polskiej edycji programu w Polsacie był trampoliną do kariery.

Od tego czasu Enej zyskał ogólnopolski rozgłos i kolekcjonuje kolejne nagrody, a jego przeboje biją rekordy popularności na antenach rozgłośni radiowych i w serwisach internetowych.

W oczekiwaniu na występ Eneja przypominamy, co zespół usłyszał od Kory tuż przed zwycięstwem. "Jesteście już skończonymi artystami!" - zachwycała się jurorka "Must Be The Music" przed finałowym starciem w programie. Przypomnijmy sobie archiwalny fragment programu:

Zespół Enej tworzą obecnie: Piotr "Lolek" Sołoducha, Mirosław "Mynio" Ortyński, Paweł "Bolek" Sołoducha, Jakub "Czaplay" Czaplejewicz, Łukasz "Długi" Przyborowski, Damian "Pinki" Pińkowski, Kornel Kondrak, Piotr "Panzer" Pankowski.



Grupa ma w dorobku obecnie sześć albumów studyjnych. W maju 2021 roku wydali album kompilacyjny "Idealny sen".



Polsat SuperHit Festiwal odbędzie się w dniach 25-26 czerwca. Transmisja w Polsacie od godziny 20:00.