Polsat SuperHit Festiwal 2021: Czym Doda zaskoczy w Sopocie?

Jedną z gwiazd koncertu "Najlepsi z najlepszych" podczas Polsat SuperHit Festiwal będzie Doda, która w ostatnim czasie skupiała się na pracy producentki filmowej. Czym zaskoczy swoich fanów w Operze Leśnej w Sopocie?

Po covidowej przerwie Polsat SuperHit Festiwal powróci w dniach 25-26 czerwca.

Drugi dzień imprezy w Operze Leśnej w Sopocie rozpocznie specjalny występ grupy Enej (z okazji 10 lat od wygranej w "Must Be The Music"). Odbędzie się też koncert "Najlepsi z najlepszych", podczas którego pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

Doda na festiwal w Sopocie powróci po trzech latach. W 2018 r. wokalistka przyćmiła gwiazdy swoją stylizacją. Miała na sobie białą mini oraz buty, które specjalnie na ten występ wykonała dla niej dwójka światowych projektantów - Tsakiris Mallas i Celia Kritharioti. Ręcznie wykonane kozaki zdobił milion koralików.

Doda na szyję założyła duży naszyjnik od Oscara de la Renty z napisem "Just Married". Wówczas w trakcie Koncertu Platynowego wokalistka wykonała swój utwór "Riotka".

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie wokalistka skupiła się na karierze producentki filmowej - w tej roli zadebiutowała przy produkcji "Dziewczyny z Dubaju".



To filmowa opowieść o procederze wysyłania atrakcyjnych kobiet do krajów arabskich, gdzie miały być dziewczynami do towarzystwa dla bogatych szejków. Pośredniczyć w tym mieli znani ludzie ze świata polityki, biznesu, sportu i show-biznesu.



Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, ale także w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju, a ostatni klaps padł we wrześniu ubiegłego roku. Za reżyserię odpowiada Maria Sadowska, a głównym scenarzystą jest Mitja Okorn.

Początkowo film miał trafić do kin w styczniu 2021 roku, jednak ze względu na obostrzenia jego premiera została przeniesiona na jesień.



"Czekałam na tę chwilę bardzo długo, czuję na nowo odwagę i spokój. Po 1,5 roku jestem gotowa. Muzyka znowu zakwitła w moim sercu" - napisała.