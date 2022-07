Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.



Na festiwalu wystąpią m.in. Limp Bizkit, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green oraz polskie grupy Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni, Organek, Kashell, Dagadana, Psy Wojny i Uliczny Opryszek.



Reklama

Zagrają również laureaci eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna, Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Transgresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak: Pol'and'Rock to festiwal dla wszystkich, zabierzcie swoich rodziców TV Interia

Teraz poznaliśmy zdobywcę Złotego Bączka, czyli nagrody publiczności, o którą walczą wszystkie zespoły, które wystąpiły na Dużej i Małej Scenie festiwalu. W tym roku statuetka trafiła do rumuńskiego zespołu Dirty Shirt. Kapela łączy ze sobą siłę ciężkiego metalu z energią i pasją słowiańskiej muzyki ludowej oraz bogactwem inspiracji płynących z world music. Powszechnie uznawany za jeden z najoryginalniejszych zespołów wywodzących się z Europy Wschodniej.

Pol'and'Rock Festival 2021: dawka folk metalu od Dirty Shirt 1 / 21 Dirty Shirt na scenie Pol'and'Rock Festival 2021 Źródło: WOŚP Autor: Stanisław Wadas udostępnij

Muzykę Dirty Shirt określa się jako crossover folk metal, jednak w twórczości kapeli można odnaleźć znacznie więcej wyjątkowych inspiracji. Podstawą brzmienia Dirty Shirt jest surowy ciężki metal, który ożywiają tradycyjne dźwięki muzyki ludowej. Muzycy inspirują się też brzmieniem world music, łącząc elementy muzyki country, reggae, czy muzyki etnicznej z muzyką industrialną, a nawet łagodnym kołysaniem funku. Kawałki Dirty Shirt, niezależnie od tego, czy nagrane w języku angielskim, czy po rumuńsku, są pełne energii, chwytliwe, pełne mocy i przypadają do gustu bardzo szerokiej publiczności.

"5062 razy dziękujemy, że to możliwe: otworzymy oficjalnie Pol'and'Rock Festival, największy europejski festiwal muzyczny. Wystąpimy na głównej scenie, tym razem bez ograniczeń związanych z pandemią (...). Szczerze mówiąc, to wszystko jest dla nas niesamowite, to znacznie więcej niż kiedykolwiek marzyliśmy" - skomentował zespół po wygranej w plebiscycie.

Clip Dirty Shirt Maramu'

Do line-upu tegorocznej edycji dołączył również Spięty, znany przede wszystkim z zespołu Lao Che. Wokalista wraz ze swoim zespołem wystąpi na Małej Scenie. Kolejnym gościem ASP będzie natomiast dziennikarz, pisarz i scenarzysta Jakub Żulczyk.