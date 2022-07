Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. The Exploited, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green oraz polskie grupy Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum. Poznaliśmy też laureatów eliminacji, którzy zaprezentują się na scenie: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Limp Bizkit Behind Blue Eyes

Limp Bizkit nie zagra podczas Pol'and'Rock Festival 2022. Owsiak: "Nie pękamy"

Jedną z gwiazd imprezy miał być także zespół Limp Bizkit.

W sieci pojawił się jednak komunikat lidera grupy, Freda Dursta, który w wyniku problemów zdrowotnych musi natychmiast przerwać koncertowanie.

"Z powodu problemów zdrowotnych i w oparciu o zalecenia mojego osobistego lekarza, Limp Bizkit są zmuszeni przełożyć swoją trasę koncertową po 2022 roku w Wielkiej Brytanii i Europie. Szczerze przepraszamy naszych wiernych fanów, promotorów i personel pomocniczy. Czekamy na dalsze wiadomości" - napisał Durst na oficjalnej stronie zespołu.

Informację skomentował Jurek Owsiak.

"O 1:00 w nocy czasu polskiego zespół Limp Bizkt ogłosił niezwykle smutną wiadomość, ta wiadomość dotknęła nas, a także 24 inne miejsca na mapie koncertowej europejskiej trasy Limp Bizkit" - napisał prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Póki co, nie wiadomo kto zastąpi zespół na fesitwalu.

"Szukamy w miejsce Limp Bizkit innego wykonawcy i mamy nadzieję, że będziemy mogli zaproponować wszystkim, którzy wybierają się na nasz festiwal (przypominamy - niebiletowany) spędzenie czasu na słuchaniu dobrej muzyki oraz mądrych ludzi i oddaniu się wszelkiej aktywności, którą tak bardzo lubimy tworzyć na Akademii Sztuk Przepięknych. Życzymy Fredowi zdrowia i nie pękamy" - dodaje Owsiak.

Clip Limp Bizkit Dad Vibes