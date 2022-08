Obecnie House Of Death tworzy pięciu muzyków: gitarzysta Adam Bielczuk, wokalista Juan Carlos Cano (pochodzący z Meksyku zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland"), perkusista Sajmon Riot (Szymon Synówka) oraz basista Skaya (Tomasz Skuza) i gitarzysta Jarek Chilkiewicz (m.in. Piotr Cugowski, Bracia, Polish Metal Alliance).



Wspomniany Skaya to grający na basie lider szczecińskiej grupy Quo Vadis, która na metalowej scenie działa od 1988 r. W tym zespole perkusistą jest Sajmon Riot.

Jeszcze z Titusem z Acid Drinkers na pokładzie w 2019 r. zespół wypuścił debiut "Midnight Special". Obecnie trwają prace nad drugim albumem, którego zwiastunem jest utwór "DRC". Co ciekawe, muzycy już myślą o trzeciej płycie.

- Nasze drogi musiały się rozejść po tym, do jakich sytuacji dochodziło na koncertach - tłumaczy zmianę basisty Adam Bielczuk w rozmowie z Interią.

- Na pewno są nowe emocje, częściej są też próby, mamy dużo energii i dużo pracy - dodaje gitarzysta House Of Death.

Muzycy podkreślają, że z obecnością na Pol'and'Rock Festival wiąże się "jakaś magia".

- Czekaliśmy długo na ten koncert, mocno się do niego przygotowywaliśmy. To są rzeczy, których absolutnie się nie zapomina. Jak się wychodzi i jest tyle ludzi, gdzie nie widać końca, to zostawia to wrażenie. Jesteśmy pełni energii - podkreśla Skaya.

Michał Boroń, Czaplinek



