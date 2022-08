28. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. To pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.

To kolejna nowa lokalizacja imprezy - ubiegłoroczna edycja zorganizowana została na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).

Pol'and'Rock 2022 w Czaplinku: Program trzeciego dnia - kto zagra?

Ostatni dzień festiwalu na Dużej Scenie rozpocznie Inclusion - laureat Antyfestu Antyradia. Na scenie pojawi się też m.in. brytyjski Skindred, który awaryjnie zastąpił jedną z gwiazd tegorocznej edycji - Limp Bizkit. Amerykanie odwołali całą trasę z powodu problemów zdrowotnych lidera, wokalisty Freda Dursta.

Pełny line-up prezentuje się następująco:

Duża Scena (sobota, 6 sierpnia):

15:00 - 15:40 - Inclusion

16:00 - 17:00 - Żurkowski

17:20 - 18:30 - Fiddler's Green

18:50 - 20:10 - Me and That Man

20:30 - 21:40 - Stake

22:10 - 00:00 - King Gizzard & The Lizard Wizard

00:20 - 01:30 - Skindred

01:30 - 02:00 - Piotr Bukartyk - zakończenie.

Pol'and'Rock Festival 2022: Mała Scena - program (sobota, 6 sierpnia):

17:40 - 18:20 - Gorgonzolla

18:30 - 19:10 - House Of Death

19:30 - 20:30 - Bukartyk & Ajagore

20:40 - 21:30 - Kirszenbaum

21:40 - 22:30 - Dagadana

22:45 - 23:35 - Transgresja.

