Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. Na pierwszą w pełni otwartą edycję po pandemii koronawirusa przyjechało na pewno kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a kolejni cały czas docierają na teren dawnego lotniska.

"Drodzy festiwalowicze, mamy dla Was ważny komunikat! W godzinach popołudniowych i/lub wieczornych mogą wystąpić intensywny wiatr i opady deszczu. Zabezpieczcie swoje namioty, zdemontujcie maszty i zadaszenia. Unikajcie spacerów do lasu. Nie blokujcie dróg ewakuacyjnych. Pamiętajcie, ze nasze służby są po to, by Wam pomagać - słuchajcie poleceń Pokojowego i Niebieskiego Patrolu. Dbajcie o siebie! Póki co nadal jest bardzo ciepło, więc pamiętajcie również o piciu wody i nakryciach głowy" - taki wpis pojawił się na profilach Pol'and'Rocka w mediach społecznościowych.

"Bierzemy pod uwagę nawet przerwanie na chwilę koncertu. Jesteśmy z wami cały czas" - dodał Jurek Owsiak do festiwalowiczów na spotkaniu w Akademii Sztuk Przepięknych.



Pol'and'Rock 2022 w Czaplinku: Program drugiego dnia - kto zagra?

Drugi dzień festiwalu na Dużej Scenie rozpocznie folkowa kapela Ferocious Dog. Pełny line-up prezentuje się następująco:

Duża Scena (piątek, 5 sierpnia):

15:00 - 16:00 - Ferocious Dog

16:20 - 17:30 - Laura Cox

17:50 - 19:00 - Strachy na Lachy

19:20 - 20:20 - Tagada Jones

20:40 - 21:50 - Voo Voo

22:10 - 23:20 - Wolf Alice

23:40 - 01:00 - Organek

01:20 - 02:30 - GWAR

Pol'and'Rock Festival 2022: Mała Scena - program

Mała Scena (piątek, 5 sierpnia):

17:40 - 18:30 - Criminal Tango

18:50 - 19:40 - Psy Wojny

20:00 - 21:10 - Blenders

21:30 - 22:40 - Pull The Wire

23:00 - 00:00 - Kashell

00:20 - 01:10 - Stach Bukowski

