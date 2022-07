Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. To kolejna nowa lokalizacja imprezy - ubiegłoroczna edycja zorganizowana została na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.

Reklama

Poprzednie lokalizacje - pod hasłem Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).



Na festiwalowym terenie w Czaplinku trwają intensywne przygotowania. Ruszyła już budowa Dużej Sceny. "My zobaczymy się tam z Wami już naprawdę niedługo! Nie możemy się doczekać!" - czytamy na facebookowym profilu Pol'and'Rocka.



Wśród zagranicznych gwiazd są m.in. Clutch, Gwar, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green, Ferocious Dog, Laura Cox i Dirty Shirt (laureat Złotego Bączka, nagrody woodstockowej publiczności). Fani z niecierpliwością czekają na ogłoszenie zastępstwa za grupę Limp Bizkit, która odwołała europejską trasę z powodu problemów zdrowotnych wokalisty Freda Dursta.

Rodzimą scenę reprezentują Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Luxtorpeda, Me And That Man, Spięty, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny, Uliczny Opryszek, Blenders, Gutek, Sztywny Pal Azji i Piotr Bukartyk. Zagrają również laureaci eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gutek: Miałem dość bycia gościem INTERIA.PL

Na Akademii Sztuk Przepięknych pojawią się m.in. aktorzy Barbara Kurdej-Szatan i Marcin Dorociński, pisarz Jakub Żulczyk, Krzysztof Sokołowski (wokalista grupy Nocny Kochanek), dziennikarka Jagoda Grondecka oraz twórcy filmu "Johnny" o nieżyjącym już ks. Janie Kaczkowskim, gościu ASP w 2015 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rzeczniczka Pol'and'Rock Festival 2021: Musimy nauczyć się nowego miejsca Polsat News

W Makowicach w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.