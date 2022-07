Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. Limp Bizkit, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green, Ferocious Dog oraz polskie grupy Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni, Organek, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny, Uliczny Opryszek, Blenders, Gutek i Sztywny Pal Azji. Zagrają również laureaci eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna, Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Reklama

Jurek Owsiak zapowiedział, że w piątek, 5 sierpnia, o godzinie 14:00 odbędzie się, już po raz trzeci, festiwalowy Marsz Równości. "Poprzednie dwie edycje udowodniły, że nasz Festiwal jest fantastycznym miejscem do pokazania radości, koloru, dobrego nastroju, a przede wszystkim budowania ogromnej wspólnoty, która tworzy tą niesamowitą jedność ludzi o bardzo różnych poglądach, religiach, o bardzo różnym podejściu do świata, nieba, gwiazd i wszystkich istot żywych zamieszkujących kulę ziemską. To piękny moment, który - jak mówią sami festiwalowicze - jest kulminacją tej niezwykłej festiwalowej jedności, która panuje przez kilka dni trwania Pol'and'Rock" - czytamy we wpisie.

"Grzybek" ratunkiem przed upałem na Pol'and'Rock Festival 1 / 18 Kapięl przy "grzybku" to dla wielu uczestników Pol'and'Rock Festival ratunek przed upałami Źródło: WOŚP udostępnij

"Zapraszam także na ten marsz rodziców dzieci transpłciowych, zorganizowanych wokół 'My, Rodzice' - Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników LBGTQIA, którzy przysłali mi niezwykle emocjonalny, prawdziwy i pełen rodzicielskich niepokojów list, jaki wystosowali do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego" - pisał dalej Owsiak.

"Czekają nas 3 dni niezwykle czarodziejskiej atmosfery, którą organizujemy wszyscy razem - organizatorzy i goście festiwalowi - i w której to atmosferze potrafimy rozmawiać ze sobą z uśmiechem, przekazując sobie dobre słowa, zawiązując znajomości, przyjaźnie i dbając o ten 'mój kawałek ziemi'. Dzięki dla wszystkich, którzy chcą do nas przyjechać" - dodał.