Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

To nie podoba się wszystkim fanom wydarzenia, którzy uważają, że na otwartej przestrzeni byłego lotniska są bardziej narażeni na warunki atmosferyczne. Dodatkowo twierdzą, że lokalizacja w pobliżu lasu, jak to było kiedyś, lepiej sprawdza się podczas festiwalu.

Jurek Owsiak w ostrym wpisie na Facebooku, zareagował na hejt wobec festiwalu.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja po raz pierwszy odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.

Jurek Owsiak ostro w sprawie Pol'and'Rock Festival. "Więcej się już powtarzać nie będę"

Jurek Owsiak postanowił odpisać wszystkim, którzy narzekają na nową lokalizację festiwalu, w poście na Facebooku.

"Nie dość, że codzienność nas nie rozpieszcza i częstuje nas nieprawdopodobnymi historiami, które słyszymy ze złotych ust polityków. Nie dość, że łapiemy się za portfele, bo inflacja po prostu codziennie wystawia nam nieprawdopodobny rachunek. Nie dość, że trudno sobie dać z tym radę, bo każdy ma swój jakiś pomysł na całe to bałaganiarstwo, to jeszcze my sami, społeczność festiwalowa lubimy sobie dołożyć do pieca" - zaczął organizator Pol'and'Rock Festival.

Owsiak obiecuje, że swoje zdanie na ten temat napisze raz i nie zamierza powtarzać.

"Festiwal będzie w tym roku trudnym przedsięwzięciem, bo jak będzie gorąco, to będzie gorąco bardzo - wydzierżawiliśmy teren byłego lotniska, a na lotniskach drzewa nie rosną, ani pojedynczo, ani kępami. Jak będzie wiało, to będzie wiaaało! W zeszłym roku potrafiło wyrwać śledzie z namiotów, bo tak wiało. Jak jest zimno, to jest bardzo zimno" - potwierdza. Dodaje jednak, że udział w festiwalu nie jest obowiązkowy.

Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapewnia, że razem z partnerami, sponsorami oraz współpracującymi z festiwalem firmami, pracuje nad tym, aby spełnić oczekiwania uczestników imprezy.

"Narzekanie, co stało się już narodowym sportem, jeszcze w sytuacji, kiedy organizujemy konsekwentnie, po raz 28, w tych naprawdę trudnych warunkach, kolejną edycję Festiwalu jest po prostu nie na miejscu. Poczekajmy, aż Festiwal się odbędzie i wtedy będziemy mogli mówić, czy spełnił, czy nie spełnił Waszych oczekiwań" - proponuje.

"Zapraszamy wszystkich, którzy chcą do nas przyjechać, spędzić ten czas jak najpiękniej i z pokładami dobrej energii wrócić do trudnej, polskiej rzeczywistości" - zakończył post Owsiak.

Pol'and'Rock 2022: kto wystąpi?

Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. Limp Bizkit, The Exploited, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green oraz polskie grupy Luxtorpeda, Me and that Man, Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni, Organek, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny i Uliczny Opryszek.

Zagrają również laureaci eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna, Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Transgresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

