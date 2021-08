Pol'and'Rock Festival 2021: NO LOGO z Marią Sadowską

POL'AND'ROCK FESTIVAL 2021 |

NO LOGO to kolejna kapela z grona zwycięzców Eliminacji do Pol'and'Rock Festival 2021. Podczas koncertu na scenie pojawiła się Maria Sadowska - wspólnie wykonali m.in. piosenkę "Panie proszą panów".