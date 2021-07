Pol'and'Rock Festival 2021: Cheap Tobacco. "Witajcie piękni ludzie"

Cheap Tobacco to kolejny zwycięzca Eliminacji do 27. Pol'and'Rock Festival. Telewizyjna publiczność może pamiętać ich z dziesiątej edycji "Must Be The Music". "Miłością i szacunkiem naprawimy ten świat" - zaapelowała na koniec koncertu wokalistka, Natalia Kwiatkowska.