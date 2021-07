Pol'and'Rock Festival 2021: Trzeci dzień. "To jest mój kawałek ziemi" [RELACJA, TRANSMISJA]

Pol'and'Rock Festival 2021 rozpoczął się oficjalnie 29 lipca i trwa do późnych godzin nocnych - zakończenie zaplanowane jest na noc z 31 lipca na 1 sierpnia.

Trzeci i za razem ostatni dzień koncertów rozpoczął Jurek Owsiak. "Witam najbardziej kulturalną publiczność festiwalową na świecie. Wczorajszy dzień był przepiękny. Przed chwilą skończyliśmy konferencję, na której podsumowaliśmy ten dzień, który pokazał, że już zbudowaliśmy legendę tego miejsca, już padło parę niezwykle ważnych słów, niezwykle ważnych dźwięków. I wy także pokazaliście, ubijając tę ziemię, że jest ziemią naszą" - zaczął.



"Nie ma tutaj żadnej napinki. Jeśli jest jakaś napinka, to gdzieś daleko na kanapie, w ciepłych kapciach" - mówił dalej, nawiązując do nieporozumienia, które zaszło pomiędzy nim, a wojewodą zachodniopomorskim, Zbigniewem Boguckim.

"Utrzymujmy ten bardzo kulturalny stan rzeczy, czyli okrzyki: 'Grać utwory', 'Proszę o piosenkę', a nie tam 'Zapierdalać'. Ale też podtrzymajmy tradycję, czasem krzyknąć można" - żartował. Dodał jednak, by nie wznosić manifestów politycznych. "Ale krzyczmy tylko o muzyce, tylko poganiajmy artystów: 'No co tak stoisz, graj muzyczkę'. Coś wymyślcie, żeby było kulturalnie i miło, żeby się już kapcie nie odezwały" - zaznaczył.

Jako pierwsze na scenie pojawiły się zespoły eliminacyjne. Najpierw koncert zagrał zespól From Today. Grupa istnieje od 2016 roku, a sami mówią o sobie tak: "Kilku gości, pasjonatów muzyki hardcore, którzy chcą wykrzyczeć ze sceny STAY TRUE!".



Później przyszedł czas na kolejnych zwycięzców Eliminacji - Kosmodrom oraz NO LOGO. "Ale fajną i pozytywną mają energię, że aż by się skakało" - komentowali uczestnicy.

Podczas koncertu NO LOGO na scenie pojawiła się Maria Sadowska - wspólnie wykonali m.in. piosenkę "Panie proszą panów".

Następny występ to dawka mocniejszych brzmień - Black River. Kapela rozpoczęła działalność w 2008 roku i w tym samym roku zdobyła nominacje do nagrody Antyradia oraz najważniejszej polskiej nagrody muzycznej - Fryderyka. Na koncie mają cztery albumy, ostatni - "Humanoid" - ukazał się w kwietniu 2019 roku. Zespół zapowiedział ze sceny, że kolejna płyta została przygotowana podczas pandemii i niedługo trafi w ręce fanów.



Zespół Hańba! przeniósł publiczność kilkadziesiąt lat wstecz. Grupa łączy klezmerskie, folkowe granie z punkowym brzmieniem.



W trakcie koncertu przeczytali manifest od polsko-białoruskiej aktywistki Jany Szostak, która zapoczątkowała akcję "Minuta krzyku dla Białorusi": "Chciałbym przeczytać kilka słów od osoby, która jest dzisiaj z nami, widzicie ją pod sceną. Niestety ze względów bezpieczeństwa nie może być z nami na scenie, ponieważ jest uznawana za terrorystkę nawet według białoruskiego reżimu: 'Nie ma wolności bez solidarności. Chciałabym podziękować każdej Polce i Polakowi za solidarność w każdym wymiarze. Szczególnie za oddolną inicjatywę Partyzantka, w której 90% kobiet niczym Amazonki wspiera zmuszonych do ucieczki z kraju'. Możecie do nich dołączyć wystarczy znaleźć Janę i z nią się skontaktować.



I drugie ważne przesłanie: 'Pomaganie jest sexy. Nie możemy się go bać. Milczeliśmy o 27 lat za długo. Za każdą rozbitą rodzinę, za każdego więźnia politycznego, za każdą torturę, za każdą niesprawiedliwą śmierć. Za każdego, kto musi milczeć teraz w Białorusi'. My jako Hańba również dołączamy teraz do minuty krzyku, która trwa codziennie. Do końca rewolucji i o jeden dzień dłużej".



Oliwia Kopcik, Makowice-Płoty