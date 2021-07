Pol'and'Rock Festival 2021: Tabu, Łydka Grubasa i Vavamuffin kolejnymi gwiazdami

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.



W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

W tym roku Festiwal Pol'and'Rock ma formę hybrydową, a tych, którzy nie zdobyli wejściówek na wydarzenie, organizatorzy zapraszają na transmisję koncertów i spotkań na Akademii Sztuk Przepięknych, która będzie dostępna, między innymi, na YouTube, Twitchu i Facebooku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majka Jeżowska przed występem na Pol'and'Rock Festival 2019 INTERIA.PL

Poznaliśmy kolejne gwiazdy, które pojawią się na festiwalowej scenie. Pierwszą z nich jest zespół Tabu. To pochodzący ze Śląska zespół, któremu w sercu grają rytmy rodem z Jamajki.

Założona w 2003 roku formacja ma na koncie pięć płyt studyjnych i jedną płytę koncertową, nagraną podczas ich występu na festiwalu Przystanek Woodstock w 2014 roku. Pierwsza płyta zespołu, czyli "Jednosłowo" ukazała się w 2006 roku, a najnowsze wydawnictwo TABU, płyta zatytułowana "Sambal" została wydana wiosną 2019 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oficjalne otwarcie Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.PL

Charyzmatyczny zespół dwukrotnie zdobył nagrodę Złotego Bączka, czyli wyróżnienie przyznawane przez festiwalową publiczność za najlepszy występ na Najpiękniejszym Festiwalu Świata stając się - w pełni zasłużenie - jednym z największych ulubieńców festiwalowiczów.



Wideo Tabu - Jak Dobrze Cię Widzieć - 20. Przystanek Woodstock 2014

Drugą ogłoszoną gwiazdą jest grupa Łydka Grubasa. Zespół został założony w Olsztynie w 2002 roku i początkowo miał być projektem żartu koncertowego muzyków tworzących kapelę trashmetalową Respite. Łydka Grubasa ma w dorobku 5 płyt.



Debiutancka płyta zespołu, czyli "Bąż Woa" ukazała się w 2010 roku, a najnowsze wydawnictwo Łydki Grubasa to "Socjolibacja", która pojawiła się na rynku w 2020 roku. W 2019 roku ukazało się koncertowe wydawnictwo, na którym znalazł się "złotobączkowy" występ Łydki Grubasa na Pol'and'Rock Festival.

Clip Łydka Grubasa Rapapara

Na festiwalowej scenie wystąpi również Vavamuffin. Muzyka, którą tworzy kapela Vavamuffin to ciekawe połączenie brzmień, które usłyszeć można na ulicach słonecznego Kingston na Jamajce, z typową dla warszawskich blokowisk wrażliwością i ironicznym, przewrotnym spojrzeniem na świat.



Granie spod znaku Ragamuffin w wykonaniu członków kapeli odnosi się nie tylko do uniwersalnych wartości takich jak wiara, wierność, przyjaźń i pokojowe nastawienie do świata, ale też do codzienności życia w wielkim polskim mieście.



Clip Vavamuffin Gitara Gra