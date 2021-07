Pol'and'Rock Festival 2021 oficjalnie rozpoczęty! "Dzięki, że jesteście"

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.



W tym roku Pol'and'Rock Festival po raz pierwszy odbywa się na terenie byłego lotniska Makowice - Płoty (woj. zachodniopomorskie). Całość zakończy się w późnych godzinach nocnych z 31 lipca na 1 sierpnia.



29 lipca, w czwartek, o godzinie 15 na Dużej Scenie pojawił się Jurek Owsiak. "Zobaczyć was, to jak zobaczyć Boga, kimkolwiek by był! Dzięki, że jesteście, dzień dobry! Nie pękliśmy, zrobiliśmy Najpiękniejszy Festiwal Świata!" - tymi słowami przywitał festiwalowiczów.

"Ten festiwal nie powstał wczoraj, powstał 27 lat temu. Każdego roku razem tworzyliśmy społeczność obywatelską, która nie poddawała się niczemu. Te festiwale, które czasami miały pod górę. Te festiwale, które się przenosiły. Ale zawsze tworzyły cząstkę ziemi, którą mamy w sercu, cząstkę wspomnień, o które dbajmy i które szanujmy.

Kostrzyn to był piękny kawałek ziemi, ale także myślmy o tym, co nas może czekać nowego, co jest nowym wyzwaniem i że razem możemy zbudować coś, co będzie niepowtarzalne w tej rozwydrzonej, rozgadanej Polsce. Znowu stanowimy miejsce, w którym potrafimy być ze sobą tolerancyjni. Nie pytam o religię i politykę, pytam o miłość, przyjaźń i muzykę - to są ważne elementy naszego bycia ze sobą" - zaznaczył.

Owsiak poprosił również publiczność, by 30-sekundową ciszą uczcili tych, którzy zmarli z powodu koronawirusa. Następnie już tradycyjnie głos zabrał zawiadowca Roman Polański: "W imieniu PKP - 27. Pol'and'Rock Festival w miejscowości Makowice-Płoty, województwo zachodniopomorskie - ODJAZD!", a publiczność zaintonowała "Sto lat".

"Pamiętajcie, tworzycie społeczność, która powinna postawić kropkę nad 'i', nie godzić się na chamówę, na to, co nas niestety otacza, na to nieprawdopodobne momentami polityczne buractwo. Bądźmy tutaj dla siebie mili" - zaapelował.



