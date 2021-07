Pol'and'Rock Festival 2021: Odjazd! Pierwszy dzień imprezy [RELACJA]

Tradycyjnie już o godzinie 15 Jurek Owsiak przywitał festiwalowiczów z Dużej Sceny. Jak co roku głos zabrał również zawiadowca Roman Polański: "W imieniu PKP - 27. Pol'and'Rock Festival w miejscowości Makowice-Płoty, województwo zachodniopomorskie - ODJAZD!".



"Znowu stanowimy miejsce, w którym potrafimy być ze sobą tolerancyjni. Nie pytam o religię i politykę, pytam o miłość, przyjaźń i muzykę - to są ważne elementy naszego bycia ze sobą" - mówił do publiczności Owsiak.

Był moment również na kolejny festiwalowy rytuał - uczestnicy mogli zawiesić swoje flagi w wyznaczonej części Dużej Sceny. Oprócz publiczności zebranej pod sceną, w imprezie uczestniczą także internauci, który na bieżąco mogą śledzić wszystkie koncerty. Na bieżąco również komentują wydarzenia. ""W zeszłym roku był koncert studyjny.... Więc można to uznać za nowa odbudowę. Teraz na 20 tys. a za rok na 100... Takie czasy, trzeba walczyć", "Jesteśmy duchem z wami!", "Żałuję, że mnie nie ma" - można przeczytać.

Jako pierwszy na Dużej Scenie wystąpił zespół Tabu, który nie po raz pierwszy miał okazję zagrać na festiwalu. To dwukrotny zdobywca nagrody Złotego Bączka, czyli wyróżnienia przyznawanego przez festiwalową publiczność za najlepszy występ na Najpiękniejszym Festiwalu Świata.

Kolejny koncert to projekt WaluśKraksaKryzys, czyli zwycięzca tegorocznych eliminacji. Zespół w kwietniu 2021 roku wydał album studyjny "ATAK". Sam artysta o swojej muzyce mówi: "to poezja śpiewana na petardzie".



"Muzyka klezmerska jest muzyką duszy, muzyką serca, ale to, co tworzy Kroke jest ich niezwykłym bytem muzycznym" - tak kolejny zespół - grupę Kroke - zapowiedział Jurek Owsiak.



Po nich na scenie pojawił się warszawski skład Vavamuffin. Fani mogli usłyszeć najpopularniejsze utwory grupy, jak "Chwilunia", "Bless" czy "Jah jest prezydentem".



Później przyszedł czas na "obywatela świata" - Jahcoustixa w towarzystwie kapeli Evolution. Wokalista występował już na festiwalowej scenie - był gościem na Przystanku Woodstock 2011. "Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu być i znowu dzielić się z ludźmi muzyką" - skomentował muzyk.

