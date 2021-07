Oficjalne rozpoczęcie festiwalu zostało zaplanowane na godzinę 15, w czwartek, 29 lipca.

Godzinę przed startem Jurek Owsiak spotkał się z mediami. "Odpaliliśmy ten festiwal na totalnie pustym polu. W następnych latach będziemy mieli trochę więcej infrastruktury, ale proszę pamiętać, że (...) tutaj nie było żadnej wtyczki, do której można by się podłączyć, nie było żadnego kranu.



Jesteście świadkami, że nasza filozofia i przygotowanie do festiwalu od pierwszej edycji jest sumą doświadczeń. Robimy to konsekwentnie, uczymy się na błędach, ale to także nasza suma współpracy z publicznością. To chyba jedyny festiwal, na którym nie ma tej anonimowości. Ludzie wiedzą, gdzie jadą, wiedzą, czego od nich oczekujemy i na taką współpracę wszyscy się zgadzamy" - zaznaczył.



Odniósł się także do stosowanych zasad bezpieczeństwa. "Wszystkie zasady zostały spełnione i poddane bardzo skrupulatnej ocenie służb mundurowych. Przyjmujemy te zasady bezpieczeństwa i z tym nie dyskutujemy. Nawet jej nie zaczynając, skończyliśmy dyskusję, czy ten festiwal jest apartheidem, czy też nie. Okrutne słowo, które padło od jednego z polskich zespołów. Okrutne i idiotyczne. To słowo się zamieniło w hejt skierowany w naszą stronę. Ale jak to mówią - co nie zabije, to wzmocni. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Myślę, że autorzy tych słów nie spodziewali się, że wywołają one tak niesamowity polski typowy foch" - skomentował.

Potwierdził też, że w kolejnych latach festiwal będzie odbywał się w nowym miejscu. "Będą takie pytania, więc odpowiadam od razu - tak, to jest to miejsce, z którym chcemy się ożenić na kilka najbliższych lat. To miejsce jest do strategii festiwalowej idealne. To dla wszystkich wygodne miejsce do rozstawienia namiotów, postawienia kampera czy zrobienia wioski motocyklowej" - stwierdził.

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.



W tym roku Pol'and'Rock Festival odbywa się na terenie byłego lotniska Makowice - Płoty (woj. zachodniopomorskie) po raz pierwszy.