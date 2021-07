Pol'And'Rock Festival 2021: Kasia Kowalska i Renata Przemyk wracają na imprezę Jurka Owsiaka

Jurek Owsiak ogłosił kolejne gwiazdy tegorocznej edycji Pol'And'Rock Festival (29-31 lipca, Lotnisko Makowice - Płoty). Na imprezie dla 20 tys. osób wystąpią Kasia Kowalska, Renata Przemyk i pochodząca z wyspy Reunion Morgane Ji.

Kasia Kowalska powraca na Pol'and'Rock Festiwal

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W ub.r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.

W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

Festiwal przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla publiki obecnej na miejscu (organizatorzy przyjmą 20 tys. osób - w tym osoby zaszczepione i niezaszczepione), jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.

Pol'and'Rock Festival 2020: Tak się bawią uczestnicy Najpiękniejszej Domówki Świata

W formie stacjonarnej uczestniczyć będą mogli posiadacze zdobytych wcześniej specjalnych wejściówek, którzy będą partycypować w kosztach organizacji zabezpieczenia COVID-19. Tradycyjnie koszty organizacji festiwalu pokryją sponsorzy wydarzenia.

Wejściówki - w cenie 49 zł (taka sama cena obowiązuje, bez względu na to, na ile dni chce się przyjechać na festiwal - maksymalnie od wtorku do niedzieli) - pojawią się po raz pierwszy w historii imprezy. Jedna osoba zakupić może do 4 wejściówek, dodatkowo bezpłatnie dystrybuowane będą wejściówki na samochód, camper i przyczepę.

Środki uzyskane ze sprzedaży wejściówek przeznaczone zostaną na zabezpieczenie uczestników w związku z pandemią - pokrycie kosztów maseczek, płynów do dezynfekcji oraz tzw. szybkich testów w kierunku koronawirusa, które przeprowadzane będą mieć wszyscy wkraczający na wydarzenia, bez względu na stopień zaszczepienia.

Fani festiwalu, którym nie udało się kupić wejściówek, mogą jeszcze spróbować je zdobyć w konkursach organizowanych przez partnerów wydarzenia.

Jurek Owsiak podsumowuje drugi dzień Pol'and'Rock Festival 2019

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na festiwalu zagrają Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina) oraz polskie grupy Dżem (legenda śląskiego bluesa), Hańba!, Black River oraz Tides From Nebula (Nocna Scena ASP). W Akademii Sztuk Przepięknych pojawią się Arek Jakubik, Przemek Kossakowski i ekipa "Down the Road", Łukasz Czepiela i Radek Kotarski, popularyzator wiedzy, dziennikarz i autor książek, znany z kanału Polimaty (ponad 700 tys. subskrybentów).

Teraz Jurek Owsiak ogłosił, że na festiwal powrócą dobrze znane woodstockowej publiczności wokalistki Kasia Kowalska (była gwiazdą na Nocnej Scenie ASP w 2014) i Renata Przemyk (nocy występ z ASP w 2019 r. powtórzyła w 2020 na Najpiękniejszej Domówce Świata).

Renata Przemyk o swoim występie na Pol'and'Rock Festival 2019

Muzyczną gwiazdą imprezy będzie też Morgane Ji. Artystka łączy ze sobą muzyczne gatunki wywodzące się z Afryki, Azji, Indii i Europy. Wokalistka obdarzona jest wulkanicznym temperamentem, tworząca muzykę przeszytą wpływem jej wielokulturowego pochodzenia, a jednocześnie na wskroś nowoczesną i otwartą na eksperymenty.



Czerpie z bogactwa kultury, która otacza ją na wyspie Reunion - czyli eklektycznej kultury kreolskiej, którą stanowi mieszanka kultury afrykańskich plemion, tradycji hinduskiej oraz europejskiej. Morgane łączy pop, inspiracje muzyki elektronicznej z tradycyjnymi rockowymi brzmieniami.

W 2018 r. wypuściła album "Woman Soldier", który prezentuje wojowniczy, niezależny, eklektyczny duch artystki.

Woodstockowe obrazki [dzień trzeci]

Na ASP zaprezentuje się również Kabaret Neo-Nówka, który będzie świętował swoje 20-lecie. Aktualnie ekipę kabaretu tworzą Roman Żurek, Michał Gawliński oraz Radosław Bielecki. Od 2009 roku z kabaretem współpracuje zespół Żarówki, który sprawuje pieczę nad muzyczną oprawą występów Neo-Nówki. Kabaret porusza głównie tematy społeczne i polityczne.

W ramach spotkań na ASP odbędzie się debata o polexicie, w której udział wezmą znawcy prawa polskiego i legislacji europejskiej: Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz, współzałożyciele Komitetu Obrony Sprawiedliwości.