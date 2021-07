Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznego Pol'and'Rock Festivalu (lotnisko Makowice - Płoty, 29-31 lipca). Jurek Owsiak zasugerował, że w najbliższych latach nie ma co liczyć na powrót imprezy do Kostrzyna nad Odrą.

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.

W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

Fani dopytywali, kiedy impreza wróci do Kostrzyna. To właśnie do nich swoje słowa skierował Jurek Owsiak.

"Może to zdarzyć się nieprędko, gdyż w tym roku odbywa się tam przebudowa mostu kolejowego, w przyszłym roku przebudowa obwodnicy, co bardzo utrudni komunikację festiwalową" - tłumaczył szef WOŚP.

"Od kilku lat przy organizacji Festiwalu dużym kłopotem jest wykupiony kawałek ziemi, a bardziej placu, którego właściciel nie prowadzi tam żadnych inwestycji oprócz jednej - jak od nas, organizatorów Festiwalu wygarnąć kasę albo sparaliżować nam ruch na festiwalowym polu. I co roku, któryś naszych partnerów bierze na klatę ten problem, czyli za duże pieniądze wynajmuje ten teren. Obawiamy się, że takie kolejne kawałki ziemi mogą pojawić się w kolejnych latach" - dodaje Owsiak.

"Mówiąc krótko, może trzeba poczekać ładnych kilka lat, aby miasto i ludzie byli znowu gotowi na przyjęcie festiwalu" - wyjaśnia.



Wejściówki na Pol'and'Rock Festival 2021 - ceny

Festiwal w Makowicach - Płotach przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla publiki obecnej na miejscu (organizatorzy przyjmą 20 tys. osób - w tym osoby zaszczepione i niezaszczepione), jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.

W formie stacjonarnej uczestniczyć będą mogli posiadacze zdobytych wcześniej specjalnych wejściówek, którzy będą partycypować w kosztach organizacji zabezpieczenia COVID-19. Tradycyjnie koszty organizacji festiwalu pokryją sponsorzy wydarzenia.

Wejściówki - w cenie 49 zł (taka sama cena obowiązuje, bez względu na to, na ile dni chce się przyjechać na festiwal - maksymalnie od wtorku do niedzieli) - pojawią się po raz pierwszy w historii imprezy. Jedna osoba zakupić może do 4 wejściówek, dodatkowo bezpłatnie dystrybuowane będą wejściówki na samochód, camper i przyczepę.

Środki uzyskane ze sprzedaży wejściówek przeznaczone zostaną na zabezpieczenie uczestników w związku z pandemią - pokrycie kosztów maseczek, płynów do dezynfekcji oraz tzw. szybkich testów w kierunku koronawirusa, które przeprowadzane będą mieć wszyscy wkraczający na wydarzenia, bez względu na stopień zaszczepienia.

Fani festiwalu, którym nie udało się kupić wejściówek, mogą jeszcze spróbować je zdobyć w konkursach organizowanych przez partnerów wydarzenia.

Kto zagra na Pol'and'Rock Festival 2021?

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na festiwalu zagrają Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina, posłuchaj! ), Morgane Ji, Slift (Francja) i polskie gwiazdy: Dżem (legenda śląskiego bluesa), Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Kasia Kowalska, Renata Przemyk, Hańba!, Black River oraz Kapela ze Wsi Warszawa, Kroke i Tides From Nebula (Nocna Scena ASP).



Zaprezentują się również laureaci Eliminacji: Nietrzask, Kosmodrom, WaluśKraksaKryzys, From Today, Cheap Tobacco, No Logo, Decadent Fun Club i Conga Line.

W Akademii Sztuk Przepięknych pojawią się m.in. Arek Jakubik, Przemek Kossakowski i ekipa "Down the Road", Łukasz Czepiela i Radek Kotarski, popularyzator wiedzy, dziennikarz i autor książek, znany z kanału Polimaty (ponad 700 tys. subskrybentów).

Do składu imprezy dołączyli tajemniczy zespół Bokka (na festiwalu grali w 2019 - Mała Scena i 2020 - Najpiękniejsza Domówka Świata), niemiecki wokalista reggae Jahcoustix (był na Przystanku Woodstock 2011), hiphopowy skład Łona i Webber & The Pimps oraz jazzowa grupa EABS (Nocna Scena ASP).