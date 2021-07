Pol'and'Rock Festival 2021: Jurek Owsiak kontra wojewoda. O co poszło?

Drugiego dnia na Dużej Scenie wystąpił m.in. zespół Dżem. W trakcie koncertu na rękach publiczności rozciągnięta została flaga Polski, a zespół zaśpiewał utwór "Sen o Victorii".

"Mam nadzieję, że w naszych sercach, w naszych umysłach zachowamy tę chwilę. Nie jesteśmy głupim narodem, potrafimy myśleć. Bądźmy samodzielni, myślmy mądrze, myślmy przede wszystkim sercem. Rozmawiajmy językiem miłości i zrozumienia, nie językiem nienawiści. Wtedy będzie dobrze" - zaapelował wokalista, Maciej Balcar.

Po tym publiczność zaczęła skandować popularne hasło, dotyczące jednej z polskich partii politycznych.



Po występie kolejnego zespołu - BOKKI - na scenie pojawił się Jurek Owsiak, który skierował ostre słowa do wojewody zachodniopomorskiego, Zbigniewa Boguckiego. Zaznaczył, by ten nie dzwonił do niego "siedząc w domu w kapciach" i nie mówił, o czym mają śpiewać artyści i co ma krzyczeć publiczność. Dodał również, że to jest "kawałek ziemi" społeczności tworzącej Pol'and'Rock Festival, a sympatie polityczne urzędników nie będą miały wpływu na przebieg imprezy.



"No to na kolejny Woodstock za rok jedziemy już gdzie indziej", "Panie Wojewodo jeszcze mamy prawo głosu, demokracja, wolność słowa czy coś takiego", "***** *** dla prostackiego wojewody bez serca!!! Nie będzie on donosił na nas za to jak my mówimy i co my czujemy", "Czas się może przyzwyczaić Panie wojewoda, że ludzie nie lubią być ograniczani, cenzury już nie ma, jest wolność słowa", "Wojewoda zadzwonił do Jurka i obarczył odpowiedzialnością za to że krzyczy się polityczne hasła na festiwalu" - komentowali na gorąco internauci (pisownia oryginalna).