Pol'and'Rock Festival 2020: zakończyła się Najpiękniejsza Domówka Świata

Zakończyła się specjalna edycja Pol'and'Rock Festival 2020. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, Pol'and'Rock Festival w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbył się tylko w wersji online jako Najpiękniejsza Domówka Świata.

Pol'and'Rock Festival 2020 zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk /Bartek Muracki /WOŚP

"Potraktujcie ten festiwal jak najlepsze lekarstwo, jak coś, co jest nam potrzebne jak powietrze, jak coś co nas kształtuje" - powiedział Jurek Owsiak na początku Najpiękniejszej Domówki Świata.



30 lipca po godzinie 15 Jurek Owsiak oficjalnie otworzył festiwal. Towarzyszył mu Roman Polański, zawiadowca ze stacji Żary, który odgwizdał początek trzydniowej imprezy.



Wówczas po raz pierwszy internauci mogli zobaczyć imponujące studio. Wystarczy kilka liczb: 650 m² diody o łącznej wadze 47 ton, 10 km okablowania, 60 ton stali konstrukcji scenicznych, 800 punktów świetlnych i 2 megawaty prądu potrzebne do zabezpieczenia całej Domówki.



Całość transmitowana była m.in. na profilu WOŚP na Facebooku i na kanale Kręcioła.tv na Youtube.



Festiwal tradycyjnie zakończył Piotr Bukartyk. Wystąpił z piosenką "Z tylu chmur" wykonywaną przez festiwalowiczów. W tym roku, wyjątkowo, chętni zgłaszali się do udziału poprzez wysłanie 2-minutowego nagrania piosenki.



Wideo Piotr Bukartyk - Z tylu chmur (2012)

"Wydawało się, że pandemia nas pokona, że rzuci nas w ciemny róg, z którego się nie ruszymy. Jest groźna, jest zła, jest niedobra, musimy się jej bać (...). Jesteśmy w miejscu, gdzie 1600 m2 zamknęło w sobie ponad 300 ha kostrzyńskiego pola, cudownych wspomnień. Stworzyliśmy społeczność, która dzisiaj bawi się na całym świecie (...). Musimy dbać o to co wywalczyliśmy, o szacunek do drugiego człowieka" - tymi słowami Jurek Owsiał zamknął 26. Pol'and'Rock Festival.

"Jednak czuć ten klimat - mimo że w wirtualnych warunkach", "Widzimy się wszyscy za rok! Ten festiwal to my wszyscy, zebrani na całej kuli ziemskiej, osobno czy razem nikt nie zniszczy tego festiwalu!" - pisali internauci.