Pol'and'Rock Festival 2020: Kto jeszcze zagra na Najpiękniejszej Domówce Świata?

Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy zagrają na żywo na Pol'and'Rock Festivalu, który w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w wersji online jako Najpiękniejsza Domówka Świata (30 lipca - 1 sierpnia).

Kuba Sienkiewicz stoi na czele grupy Elektryczne Gitary AKPA

W ramach Najpiękniejszej Domówki Świata na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.

Podczas transmisji ze studia WOŚP w Warszawie na żywo wystąpią m.in. Acid Drinkers, Urszula, Ania Rusowicz, Majka Jeżowska, Kwiat Jabłoni, Raz Dwa Trzy, Farben Lehre, Piotr Bukartyk, happysad, Nocny Kochanek, Enej, Tabu, Hunter, Poparzeni Kawą Trzy, Sidney Polak, Romantycy Letnich Obyczajów, Jelonek, Renata Przemyk, Bokka, Przybył i Łowcy Band.

Przed wybuchem pandemii organizatorzy Pol'and'Rock Festivalu ogłosili udział takich wykonawców, jak m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar, Pidżama Porno czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).

Teraz Jurek Owsiak ogłosił kolejnych uczestników, którzy zagrają na żywo podczas Najpiękniejszej Domówki Świata.

Koncerty i spotkania transmitowane będą m.in. na profilu WOŚP na Facebooku i na kanale Kręcioła.tv na Youtube.



Elektryczne Gitary kształtują polską scenę muzyczną od 1989 roku. Zespół łączy melodyjne, rockowe granie oparte o wpadające w ucho swingujące riffy gitarowe z humorystycznymi, sarkastycznymi tekstami piosenek.

Ekipa Kuby Sienkiewicza odpowiada za ścieżkę dźwiękową kultowych filmów Juliusza Machulskiego "Kiler" i "Kilerów 2".

W 2008 roku aktor i reżyser Arkadiusz Jakubik powołał do życia zespół Dr Misio. Dzięki współpracy ze znanymi polskimi literatami, takimi jak Krzysztof Varga czy Marcin Świetlicki, którzy piszą teksty piosenek kapeli.

Pochodząca z Wrocławia kapela Bethel rozbuja publiczność Najpiękniejszej Domówki Świata w rytmie radosnego, pozytywnie zakręconego reggae, rytmicznego dubu i energicznego ska. Na początku swojej drogi artystycznej grupa grała w trzyosobowym składzie i koncertowała pod nazwą Sacrum. Z czasem zmieniał się skład kapeli, która w pewnym momencie liczyła sobie 11 członków. Aktualna nazwa zespołu, czyli Bethel, została zaczerpnięta z Biblii.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania m.in. z dziennikarzami Wojciechem Mannem i Dorotą Wellman, aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.