Skunk Anansie na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019

POL'AND'ROCK 2019 - ZDJĘCIA |

Brytyjska formacja Skunk Anansie, dowodzona jest przez charyzmatyczną, ogoloną na łyso wokalistkę Skin, która na swoją imprezę urodzinową (3 sierpnia 2019 r. skończyła 52 lata) zaprosiła setki tysięcy ludzi. Jak się zaczyna od "Charlie Big Potato", to wiesz, że nie ma przebacz. Po takim początku, poprawionym m.in. "Because of You", "I Can Dream" i "My Ugly Boy", Skin postanowiła, że zejdzie do publiczności, wzbudzając oczywiście dziki zachwyt fanów, a zapewne mniejszy entuzjazm wśród lokalnych ochroniarzy. Po zaśpiewaniu "Twisted (Everyday Hurts)" na scenę wokalistka wróciła z biało-czerwoną flagą na ramionach. Nie mogło oczywiście zabraknąć "Weak", "God Loves Only You" (z mocną przemową przeciw marionetkom Trumpa, brexitowcom i wszystkim przeciwnikom wszelakich odmienności), "Hedonism (Just Because You Feel Good)" i zagranego na finał utworu "Little Baby Swastikkka".