Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2019

POL'AND'ROCK 2019 - ZDJĘCIA |

Tak się bawią uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2019 w Kostrzynie nad Odrą. Wg informacji od organizatorów przyjechało ok. 750 tys. osób. "Stworzyliśmy trzecie co do wielkości miasto w Polsce" - cieszył się Jurek Owsiak. Zobaczcie, jak bawią się uczestnicy darmowego festiwalu.