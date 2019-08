The Adicts na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019

The Adicts to królowie klasycznego punk rocka. Kapela została założona w 1975 roku w Ipswich w Wielkiej Brytanii. Co niezwykłe w przypadku kapel punkowych, The Adicts grają w niezmienionym od samego początku składzie: Keith "Monkey" Warren (wokal), Mel Ellis (bas), Pete Dee Davison (gitara) i Michael "Kid Dee" Davison (perkusja). Nowszym członkiem kapeli jest grający na gitarze John Scruff Ellis. The Adicts stylizują się na ekipę z gangu "Droogs" z "Mechanicznej Pomarańczy" wykreowanego przez ekranizację książki Anthony'ego Burgessa: ubrani są zawsze w białe stroje z kontrastującymi czarnymi melonikami. Frontman The Adicts Keith "Monkey" Warren pojawia się na scenie w przerażającym makijażu mrocznego klauna z horroru. Z pomalowaną na biało twarzą wyróżnia się na tle innych członków zespołu. Ich występy to prawdziwy show - na scenę wnoszą confetti i serpentyny, bawią się plażowymi piłkami, grają na instrumentach-zabawkach i rzucają brokatem.