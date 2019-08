Black Stone Cherry na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019

W 2001 r. w stanie Kentucky czterech serdecznych kumpli, będących jeszcze nastolatkami, założyło kapelę Black Stone Cherry. Miłością największą darzyli southern rocka i hard rocka, więc nic dziwnego, że elementy tych stylów najwyraźniej słychać w ich muzyce. Muzycy dość szybko wypracowali swój styl i zwrócili na siebie uwagę Roadrunnera, który zapragnął mieć kapelę Chrisa Robertsona (wokal, gitara), Bena Wellsa (gitara, wokal), Jona Lawhona (gitara basowa, wokal) i Johna Freda Younga (perkusja, wokal) wśród swoich artystów. Celu wytwórnia dopięła, a młodziaki z BSC odwzajemnili się czterema albumami: "Black Stone Cherry" (2006), "Folklore And Superstition" (2008), "Between The Devil And The Deep Blue Sea" (2011) oraz "Magic Mountain" (2014). Trzy pierwsze tytuły znakomicie radziły sobie w Wielkiej Brytanii (każdy sprzedał się w ponad 60 tys. kopii). Piąty album "Kentucky" z wiosny 2016 roku, to hołd dla miejsca, z którego pochodzą. Z kolei na swoim ostatnim materiale "Family Tree", zespół przenosi się w lata 70. ubiegłego wieku.