Przyjazdy na Pol'and'Rock Festival 2019

Tysiące uczestników przyjeżdża do Kostrzyna nad Odrą na 25. edycję Pol'and'Rock Festival, który odbywa się w dniach 1-3 sierpnia 2019 r. Po zamieszaniu z odwołaniem specjalnych pociągów ostatecznie do Kostrzyna uruchomiono ok. 150 składów. Festiwalowicze na pole dostają się różnymi środkami transportu - samochodami, motocyklami, busami, autokarami, rowerami czy autostopem. Podczas imprezy wystąpią m.in. Ziggy Marley, Testament, Gogol Bordello, Skunk Anansie, Lordi, Prophets of Rage, Crystal Fighters, Kult, Agnieszka Chylińska, Acid Drinkers, happysad, Hunter, Krzysztof Zalewski, Decapitated, Tulia, Daria Zawiałow, Pablopavo i Ludziki, Sidney Polak i Majka Jeżowska.