Pol'And'Rock Festival 2019: Walka z deszczem i wiatrem. Jaka będzie pogoda?

Na polu w Kostrzynie nad Odrą przybywa uczestników zbliżającego się Pol'and'Rock Festivalu, który oficjalnie rozpocznie się w czwartek, 1 sierpnia.

Tak było na rozpoczęciu Pol'and'Rock Festival 2018 /Lucyna Lewandowska /WOŚP

"Pogoda dzisiaj spłatała nam niezłego figla. Niestety deszcz i porywisty wiatr mogą utrzymać się, aż do 23. Bardzo prosimy, schowajcie się w swoich namiotach. I koniecznie je zabezpieczcie! Nie chowajcie się pod drzewami ani pod wielkopowierzchniowymi namiotami!" - ostrzegali w poniedziałkowe popołudnie (29 lipca) organizatorzy Pol'and'Rock Festival.



W tym roku zapowiada się, że tysiące uczestników nie będą zmagać się z takimi upałami, jakie panowały w 2018 r. - wówczas przez cały festiwal nie spadła ani kropla deszczu, a temperatura w ciągu dnia przekraczała 30 stopni.

Raczej spodziewane są przelotne opady, a nocami może być ok. 15 stopni.

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na festiwalu wystąpią m.in. Ziggy Marley (posłuchaj utworu "Love Is My Religion"!), najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, horror-rockmani z Lordi (Finlandia), pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX.

Polscy przedstawiciele to m.in. metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Majka Jeżowska, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff, BAiKA, Kwiat Jabłoni i Witek Muzyk Ulicy oraz uczestnicy Nocy Jazzu na ASP: Mitch & Mitch, Atom String Quartet i Jazz Band Młynarski - Masecki.

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. o. Ludwik Wiśniewski, Katarzyna Nosowska, Olga Tokarczuk, Wojciech Smarzowski, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Pszoniak, Igor Tuleya, Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Justyna Kopińska, Krzysztof Skiba, Janusz Kondratiuk, Bożena Stachura).

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

