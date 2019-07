Pol'and'Rock Festival 2019: Renata Przemyk z gośćmi rozpoczyna swoje 30-lecie

Koncertem na Nocnej Scenie ASP podczas Pol'and'Rock Festival Renata Przemyk rozpoczyna obchody 30-lecia swojej pracy scenicznej.

Renata Przemyk będzie jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival 2019 /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

1 sierpnia, krótko przed północą, na Nocnej Scenie ASP, specjalny koncert da Renata Przemyk.

Gościnnie wokalistkę wesprą Ania Rusowicz, Titus (Acid Drinkers), Olaf Deriglasoff i Łukasz Bzowski (klawiszowiec zespołu Grubsona).

Nocne ASP zawsze było miejscem magicznych chwil, koncert Renaty będzie mocnym akcentem tych zaczarowanych nocy. Występ będzie rejestrowany i prawdopodobnie powstanie później zapis DVD.



"Kiedy w 1989 roku, trzydzieści lat temu na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie dostałam Nagrodę Główną nie sądziłam, że pójdą za tym najważniejsze festiwale (Opole, Sopot, Jarocin), nagrody na nich, koncerty i przyjęcie publiczności tak ciepłe, że grzeje mnie skutecznie do dziś. Kolejne płyty, począwszy od wydanej w roku 1990 'Ya Hozny', trafiały na gorące przyjęcie a postpunkowo-waitsowskie zacięcie zyskiwało rzesze fanów" - mówi Renata Przemyk.

"Każdy z 15 albumów (nie licząc duetów, składanek i udziałów gościnnych) różnił się od poprzedniego, był bogatszy o doświadczenie i skłonność do eksperymentów brzmieniowych. Na każdym jest moja pieczęć i radość śpiewania, głos, którym mam szansę wyrażać to, co i jak czuję na wiele sposobów, ale zawsze z głębi serca. Kocham porozumiewanie się z ludźmi za pomocą muzyki, tworzenie piosenek i ubieranie ich w dźwięki. Właśnie napisałam muzykę do 10. spektaklu teatralnego. Każde spotkanie ze słuchaczami wzbogaca mnie o nową energię i dalsze pomysły. Rok 2019 to czas dla mnie szczególny, dobry moment na podziękowanie publiczności za pierwsze wspólne 30 lat i zaproszenie na następne" - dodaje wokalistka.

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

