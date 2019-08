Kult na Pol'and'Rock Festival: Po co wam wolność? Jacek Kurski i dziennikarze TVP w mundurach

Premierowy koncert grupy Kult na zakończonym w nocy z soboty na niedzielę (4/5 sierpnia) Pol'and'Rock Festivalu w Kostrzynie nad Odrą wciąż odbija się głośnym echem. Poszło m.in. o wizualizacje z wykorzystanymi wizerunkami Jacka Kurskiego i dziennikarzy TVP w mundurach z czasów PRL.

Kazik Staszewski (Kult) podczas występu na Pol'and'Rock Festival 2019 /Szymon Aksienionek /WOŚP

Na pierwszy koncert Kultu podczas Pol'and'Rock Festival przybyło kilkaset tysięcy fanów, którzy wypełnili ogromny obszar przed Dużą Sceną, szczelnie obstawiając również dochodzące aleje i mniejsze ścieżki, a także oglądając koncert na telebimach przed wyłączoną już Małą Sceną.

Kazik przywitał polandrockową publiczność w swoim stylu, czyli bardzo lakonicznie, parafrazując tylko słowa utworu "Generał Ferreira" mówiąc, że taki czas zdarza się raz na 56 lat (w takim wieku jest lider składu). Ta odpowiadała mu o wiele bardziej entuzjastycznie. Przeogromny tłum to wybuchał eksplozją radości i ekstazy, to zagłuszał niemal muzykę kanonadą oklasków czy chóralnym śpiewem wtórując wokaliście.

W programie nie zabrakło największych przebojów, z takimi utworami, jak m.in. "Baranek" ( sprawdź! ), "Dzieci", "Arahja" ( posłuchaj! ), "Do Ani" ( sprawdź! ), "Polska", "Wódka" ( posłuchaj! ), "Celina" ( posłuchaj! ) czy "Brooklyńska Rada Żydów" na czele.

Podczas utworu "Po co nam wolność" ( posłuchaj! ) na dużych telebimach za muzykami pojawiły się wizerunki prezesa TVP Jacka Kurskiego oraz czołowych dziennikarzy "Wiadomości": Danuty Holeckiej, Krzysztofa Ziemca (od lutego tego roku w "Teleexpressie") i Michała Adamczyka w mundurach komunistycznego wojska. Te czarno-białe fotomontaże pojawiły się na okładce "Newsweeka" w lipcu 2016 r.

W niedzielę po południu do wizerunków prezesa TVP i gospodarzy "Wiadomości" na koncercie Kultu odniósł się na Twitterze Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a do kwietnia br. także szef "Wiadomości" (na tym drugim stanowisku zastąpiła go Danuta Holecka).

"Kazik znów odleciał. Zupełnie jak wtedy, gdy razem z menedżerem groził pozwami swoim fanom. Czego to człowiek nie zrobi dla pieniędzy. Jak to leciało? 'Wszyscy artyści to...'" - napisał Olechowski, cytując fragment tekstu Kazika z utworu "Artyści" ( posłuchaj! ) nagranego pod szyldem Kazik Na Żywo.

Sam Kazik podczas koncertu mówił: "Chcą wmówić nam, że jesteśmy podzieleni, ale my wszyscy pójdziemy prosto".

Kult na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 7 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Kult na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Stanisław Wadas udostępnij

