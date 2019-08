BAiKA na Pol'and'Rock Festival 2019: Wieczny debiutant Piotr Banach

Przed występem na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival rozmawialiśmy z liderami grupy BAiKA: Piotrem Banachem, gitarzystą znanym z m.in. Hey i Indios Bravos, oraz wokalistką Kasią "Kafi" Sondej.

BAiKA w akcji - Kafi w środku, z tyłu Piotr Banach /Dominik Malik /WOŚP

BAiKA to duet, który założyli Piotr Banach (pierwszy lider grupy Hey, producent i współkompozytor pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej - "Puk, puk", później tworzył Indios Bravos i Ludzie Mili) oraz grająca na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych wokalistka Kasia "Kafi" Sondej.

Nazwa nowego projektu to skrót od nazwiska gitarzysty i pseudonimu wokalistki, którzy prywatnie obecnie również są parą.

Banach i Kafi gościnnie występowali pod koniec 2017 r. na trasie "Fayrant", którą grupa Hey zagrała przed zawieszeniem działalności.

Na początku lutego 2018 r. ukazał się debiutancki album duetu - "Byty zależne". Płyta to zbiór 14 autorskich kompozycji w których pobrzmiewają echa różnych stylistyk - od rocka po elektronikę. Wszystkie teksty napisane są po polsku i opisują relacje zachodzące pomiędzy bliskimi sobie ludźmi, co sprawia, że każdy może w nich odnaleźć trochę własnych uczuć i doświadczeń.

Odnowienie znajomości Banacha z muzykami grupy Hey sprawiło, że jesienią 2018 r. do zespołu BAiKA dołączył gitarzysta Marcin Żabiełowicz.

Koncertowy skład obecnie uzupełnia basista Jacek Mazurkiewicz (zespół wspiera się automatem perkusyjnym).

Początkowo bliższa klimatom z krainy łagodności BAiKA wraz z poszerzeniem formuły koncertowej coraz odważniej wkracza na na scenę rockową. Na Pol'and'Rock Festival trafili bezpośrednio z woodstockowych eliminacji, a po występie w Kostrzynie nad Odrą są spore szanse, że grono ich słuchaczy się powiększy.

Zespół zaprezentował nie tylko utwory z debiutanckiej płyty "Byty zależne" (m.in. "Jeśli tylko to będzie możliwe", "Nowa królowa", "Ciasteczko"), ale i takie, które się na niej nie znalazły ("Jak to z nami będzie" - duet z gościnnie występującym Przybyłem, "Cieszę się", "Zobaczysz" do tekstu Edwarda Stachury, który Banach wykonywał wcześniej z grupami Hey i Indios Bravos) oraz trzy kompletnie nowe kompozycje, zapowiadające szykowany na luty 2020 r. drugi album ("Wilki", "Ćma", "Kły").



