Przystanek Jezus już wystartował: "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus"

Tegorocznej edycji Pol'And'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock) tradycyjnie towarzyszy Przystanek Jezus. Hasłem przewodnim 19. edycji jest "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1).

Przystanek Jezus 2018 już wystartował /Lech Muszyński / PAP

Od 1999 r. Przystankowi Woodstock towarzyszy Przystanek Jezus organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Tymoteusza z Gubina.

W 2017 r. w otwarciu Przystanku Jezus po raz pierwszy udział wziął Jurek Owsiak, głównodowodzący Pol'And'Rock Festival.



W tym roku uczestników wspierać będzie ponad 350 ewangelizatorów z Polski, Anglii, Irlandii, Szkocji, Francji, Niemiec, Słowacji, Chorwacji, USA, Kamerunu i Malezji. Przystanek Jezus potrwa do niedzieli 5 sierpnia.

Program imprezy obejmuje m.in.: konferencje, zajęcia warsztatowe, pokazy filmowe czy wspólne śpiewanie. Muzycznymi gośćmi są m.in. Maleo Reggae Rockers, Panny Wyklęte, Tau, Fisheclectic, Propaganda Dei i Contra Mundum.

Eucharystia pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, rozpoczęła trzydniowe rekolekcje, które przygotują ewangelizatorów do spotkań i rozmów z uczestnikami festiwalu Owsiaka.

Do modlitwy za nich zaprosił abp Ryś podczas poświęcenia ogromnego, drewnianego krzyża - znaku rozpoznawczego Przystanku Jezus. "Chcemy go pokropić wodą święconą, mając świadomość, że ten krzyż nas uświęca. Modlimy się za wszystkich, którzy będą obok tego krzyża przechodzić, ten krzyż mijać" - powiedział.

Podczas Pol'And'Rock w Kostrzynie nad Odrą (2-4 sierpnia) na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.