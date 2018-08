Policja podsumowuje Pol'and'Rock Festival 2018

Około 180 przestępstw i 850 wykroczeń (przede wszystkim związanych z narkotykami) - to policyjny bilans zakończonego w późnych godzinach w nocy z soboty na niedzielę (4/5 sierpnia) Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock).

Policja bada trzeźwość uczestników wyjeżdżających z Pol'and'Rock Festival /Lech Muszyński / PAP

24. Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja już po raz 15. z rzędu odbyła się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Przed wielotysięczną publicznością wystąpili m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula i Koniec Świata.

Jurek Owsiak mówił o kolejnej rekordowej frekwencji.

"Między 500 a 700 tysięcy ludzi mieszka tu i wciąga ten kurz z nami. A nie wiadomo, ile jeszcze dojeżdża" - podkreślał głównodowodzący Pol'and'Rock.

Poza służbami organizatorów (Pokojowy Patrol plus wynajęci ochroniarze - "niebiescy") imprezę zabezpieczało także ponad 1500 policjantów z całej Polski.

"To była ciężka, wymagająca wiele wysiłków i zaangażowania służba. Trwająca ponad tydzień policyjna operacja to demonstracja najlepszych cech policjantów, którzy w temperaturach oscylujących momentami w granicach 37°C, byli do dyspozycji wszystkich tych, którzy zdecydowali się przyjechać na kostrzyńskie festiwalowe pole. Niestrudzona służba policjantów spotykała się z sympatią i wdzięcznością tych ludzi. Wszyscy byli świadkami mobilizacji i pełnego zaangażowania policjantów, którzy poświęcali się dla innych" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez lubuską policję.

Funkcjonariuszom zaangażowanym w akcję zabezpieczenia podziękował Dowódca Operacji Policyjnej "Kostrzyn 2018" insp. Krzysztof Sidorowicz.

- Ten filar jest niezmienny - pełen radości, miłości, przyjaźni, muzyki. Festiwal także bezpieczny, spokojny, bardzo otwarty. Publika bardzo zmobilizowana - to są genialni ludzie - chwalił w rozmowie z Interią rzecznik festiwalu Krzysztof Dobies.

- Ten festiwal jest dla nas jak dom. To miejsce, które się kocha, które cały czas się zmienia, coś się poprawia, czasami go trzeba pomalować, czasami wyremontować. Ale jest to miejsce, w którym czujemy się najlepiej. Nam w tym naszym rockowym domu jest najlepiej i z ogromną radością będę chciał tu wrócić za rok - dodaje.