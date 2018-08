Pol'and'Rock Festival (Woodstock): Zobacz zdjęcia z koncertu Glasspop

Jednym z wykonawców, którzy dostali się na Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock) była poznańska grupa Glasspop.

Maverick (Glasspop) na Pol'and'Rock Festival 2018 /Ola Drutkowska /WOŚP

Początki Glasspop sięgają 2016 r., jednak grupy nie tworzą całkowici debiutanci - wcześniej muzycy wchodzili w skład takich zespołów, jak UFly, Hot Water, Chupa, Wolna Sobota, Alpha Dog i Tfaruk Love Communication.

Reklama

Glasspop to: Marcin "Maverick" Kujawa (wokal), Piotr Tarnawski (bas), Maciej Zdanowicz (gitara) i Antek Cepel (bębny).

"Glasspop to odpowiedź na nasze muzyczne poszukiwania i próba zdefiniowania samych siebie jako artystów. Chcemy tworzyć i być na muzycznej scenie na swoich własnych zasadach" - mówią muzycy.

Jesienią 2017 r. kwartet wydał debiutancki album "Stranger in the Mirror" promowany przebojowym singlem "I Need Somebody". To właśnie nagrania z tego wydawnictwa zespół zaprezentował słuchaczom z Małej Sceny Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą.



Clip Glasspop I Need Somebody

"Często nie potrafimy powstrzymać się od rzeczy i czynów, które są destruktywne dla otoczenia i dla nas samych. Wiemy, że jesteśmy jak ćma, która spali się w ogniu, jednak magnetyzm światła okazuje się silniejszy. Balansujemy na linie, podpalamy lont i siadamy na bombie. Czasem serce jest silniejsze od rozumu i prowadzi nas do pięknej katastrofy. Najtrudniejszy jest wybór głosu, za którym powinniśmy podążać..." - mówi Marcin "Maverick" Kujawa, który kilkakrotnie podkreślał swój zachwyt Najpiękniejszym Festiwalem Świata.