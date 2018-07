Pol'And'Rock Festival: Minuta ciszy dla Kory

Kora z zespołem Maanam tylko raz wystąpiła na Przystanku Woodstock. Po śmierci wokalistki Jurek Owsiak ogłosił, że ten występ zostanie przypomniany podczas tegorocznej edycji Pol'And'Rock Festival.

Kora i Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock 1999 w Żarach / Artur Oleszczuk / Agencja FORUM

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Wiadomość o śmierci Kory zastała ekipę festiwalu w drodze do Kostrzyna. Jurek Owsiak wspomniał koncert grupy Maanam z Przystanku w 1999 r.

"To jedyny raz, kiedy udało nam się 'zdobyć' Korę na nasz festiwal. Był to koncert pełen energii, bo Kora na scenie taka właśnie była. Dawała z siebie wszystko, a ogromny, festiwalowy tłum jeszcze bardziej ją, mam uczucie, podkręcił do niezwykłego widowiska, jakim był ten koncert z wszystkimi wtedy jej przebojami i z niesamowitą czułością, z jaką traktowała utwory, które nagle zwalniały aby mówić o miłości, pocałunkach, tęsknocie" - podkreśla głównodowodzący Pol'And'Rock.

"Kora wspierała nas przy festiwalu niezwykłymi sms-ami, które, chociażby w czasach, kiedy nagle dostaliśmy podwyższone ryzyko, czytałem ze sceny. Były krótkie, ale w jej stylu, zahaczając o ogólną ideę wolności i szacunku dla czyichś zmagań, dla pomysłu i niesionych w sercach idei. Kora wspierała nas także na Finałach. Z wielką przyjemnością reagowaliśmy na każdy jej sygnał, aby przyjechać do niej i odebrać gadżety na licytacje. Wiedzieliśmy, tak jak wszyscy, o jej chorobie. Nie ukrywała tego, ale oczywistym jest, że komunikat o jej odejściu zabolał i był potwornym, zimnym kubłem wody z samego rana" - dodaje.

Wspomniany koncert grupy Maanam będzie prezentowany na polu festiwalowym. Owsiak ogłosił, że będą również Korę wspominać ze sceny oraz uczczą jej pamięć minutą ciszy.

"Jak to bywa w przypadku artystów, w tym całym nieszczęściu mamy to, czym możemy się cieszyć do końca świata i jeden dzień dłużej - twórczość, a przypadku Kory jej przepiękne piosenki, jej głos i jej niesamowitą energię życiową, jaką w sobie miała i jaką dzieliła się z nami" - podsumowuje Owsiak.

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Zagrają m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal, Dorota Wellman, Anja Rubik). Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.