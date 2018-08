Pol'And'Rock Festival: Gojira pod wrażeniem imprezy Jurka Owsiaka

To już tradycja, że wielu wykonawców z zagranicy wyjeżdża z Kostrzyna nad Odrą pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyli na Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock). Nie inaczej było z francuską grupą Gojira.

Gojira w akcji na Pol'and'Rock Festival 2018 /Szymon Aksienionek /WOŚP

Francuzi mają u nas wielu fanów, którym odwdzięczają się częstymi koncertami. Po raz ostatni metalowy kwartet gościł w naszym kraju w czerwcu 2017 r.

Gojira na Pol'and'Rock Festival - Kostrzyn nad Odrą, 2 sierpnia 2018 r. 1 11 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Gojira na Pol'and'Rock Festival 2018! Autor zdjęcia: Damian Mękal Źródło: WOŚP 11

"Cudowny dzień na Pol'and'Rock Festival. Spotkaliśmy się z Jurkiem Owsiakiem. Dziennikarz, postać polityczna, aktywista, szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i promotor Pol'and'Rock. On robi różnicę, przekazując środki na działalność charytatywną, promując wolność wyrażania swoich poglądów i pracując na rzecz otwartości i uważności w Polsce" - czytamy na profilu grupy Gojira na Facebooku.

"Jesteśmy tylko osobami z zewnątrz, ale czuliśmy to wyraźnie, że ten festiwal idzie w stronę afirmacji muzyki. To inspiracja dla ducha, by pozostać wolnym i głośnym przeciwko każdemu rodzajowi opresji. Podczas koncertu czuliśmy znaną nam polską furię, ale tym razem 100 razy większą przy największej publiczności przed którą kiedykolwiek występowaliśmy" - dodają Francuzi.

Do swojego wpisu dodali m.in. hasztag "dzenkuje" oraz krótkie wideo dokumentujące ich pobyt w Kostrzynie nad Odrą.