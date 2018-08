Pol'And'Rock Festival (dawny Woodstock): Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Gojira

Francuska metalowa grupa Gojira dała ognisty koncert na Dużej Scenie Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock). Zobacz zdjęcia z tego występu.

Gojira w akcji na Pol'and'Rock Festival /Szymon Aksienionek /WOŚP

Francuzi mają u nas wielu fanów, którym odwdzięczają się częstymi koncertami. Po raz ostatni kwartet gościł w naszym kraju w czerwcu 2017 r.



Gojira wciąż promuje wydaną w czerwcu 2016 r. ostatnią płytę "Magma".

Następca wysoko ocenianego "L'Enfant Sauvage" (2012 r.) powstał w nowojorskim studiu Silver Cord, należącym do grającego na gitarze wokalisty zespołu Josepha Duplantiera. W miksach uczestniczył również Johan Meyer, inżynier dźwięku z obozu formacji.

Clip Gojira The Cell

"To szczere, prawdziwe oblicze naszej muzyki. Mam nadzieję że ludziom przypadnie do gustu ta wyprawa. Mam nadzieję że uda im się oderwać od chaosu codzienności chociaż na godzinę by przeżyć chwile prawdziwych, surowych emocji i odkryć w sobie więcej energii. Mimo tego, że przeszliśmy w swoim życiu ciężkie chwile, to włożyliśmy w tę muzykę wszystko co mieliśmy. To esencja tego, czym jesteśmy" - tak o płycie "Magma" mówił Joe Duplantier.